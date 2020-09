publié le 28/09/2020 à 09:55

Marc Levy vous publiera son nouveau roman C'est arrivé la nuit, le 29 septembre prochain, premier tome d'une série intitulée 9.

C'est arrivé la nuit est le 21e roman en 20 ans d'écriture de l'auteur. Le premier, Et si c'était vrai, adapté au cinéma avec Reese Witherspoon et Mark Ruffalo, était sorti en 2000. 20 ans de succès ininterrompu où Marc Levy retient "beaucoup de bonheurs, de surprises, énormément de chance et beaucoup beaucoup de travail pour mériter cette chance". Il poursuit : "C'est quand même au lecteur qu'un écrivain doit tout et au libraire aussi, dont on ne parle peut-être pas assez (...) un livre ne s'écrit pas tout seul (...) ce partage avec le lecteur c'est toute une chaîne de gens qui travaille à la production du livre".



Début donc d'une série intitulée 9, car ils sont 9 personnages, 9 héros, des hommes et des femmes, toutes et tous des hackers, des hors-la-loi, oui mais pour la bonne cause. En lutte contre ceux que Marc Levy appelle "les fauves", des prédateurs tout puissants, industriels, magnats de la presse et leaders politiques. D'Oslo à Kiev, en passant par Londres, Paris, Madrid, Rome, Istanbul et Tel-Aviv, nous voilà spectateurs d'un affrontement entre les forces du bien et du mal. "Je suis un passionné d'actualité depuis toujours (...) Et ce qui m'a donné envie d'écrire ce roman c'est l'incroyable montée de l'impunité et ce que je trouve être l'incroyable distorsion entre l'information extrêmement importante et celle à laquelle on va donner de l'importance", résume Marc Levy.