Voici les trois finalistes du concours du premier roman jeunesse

publié le 11/07/2018 à 06:30

Pour la troisième fois RTL s'associe à Gallimard Jeunesse et Télérama afin de tenter de trouver le ou la nouvelle grande plume de la littérature jeunesse. Un concours qui a permis par deux fois la découverte de jeunes et talentueuses auteures lors de ses précédentes éditions.



Le concours se veut être une invitation à tous ceux qui écrivent pour la jeunesse et voudraient faire connaître leur texte. Les participants ont pu soumettre leur manuscrit entre le 2 janvier et le 4 mai 2018 à minuit.

Le gagnant ou la gagnante verra son texte publié par les Éditions Gallimard Jeunesse le 29 novembre 2018, à la suite de l’annonce officielle du résultat du concours au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, à Montreuil.

Découvrez sans plus attendre le nom et les œuvres des trois finalistes :



Concours du premier roman jeunesse Crédit : RTL

"Dans la cité électrique" par Sarah Andrès

Sarah Andrès a 30 ans et vit à Paris, où elle s’apprête à soutenir sa thèse sur la sculpture ancienne.



Synopsis : prisonniers dans le monde parallèle de Londonium, trois enfants tentent de découvrir la vérité sur leurs parents disparus. Un club d’étranges scientifiques va leur venir en aide.



Un récit d’aventures merveilleux dans un Londres rétro-futuriste.

"Norman n'a pas de super-pouvoir" par Kamel Benaouda

Installé avec sa famille dans la région d’Angers, Kamel Benaouda est âgé de 36 ans et enseignant de lettres modernes.



Synopsis : dans le monde de Norman, chacun est doté d’un super-pouvoir… sauf Norman. Avec l’aide de ses copains, il va s’efforcer de faire croire qu’il n’est pas différent des autres.



Un récit qui mêle action et ironie pour dire l’adolescence.

"Les révoltés d'Athènes" par Mathilde Tournier

Journaliste et grande voyageuse, Mathilde Tournier habite à Albi, sa ville d’origine.



Synopsis : en 404 avant JC, Sparte impose à Athènes une tyrannie sanglante. Le jeune Héraclios va prendre les armes pour tenter de libérer son peuple. Inspiré d’un épisode historique, c'est un roman d’aventures qui est aussi une quête initiatique.



Le jury du concours (composé d'éditeurs, de journalistes, de libraires, d'auteurs, d'une blogueuse et d'une booktubeuse) désignera le vainqueur parmi ces trois "finalistes". Le lauréat sera accompagné dans la finalisation de son manuscrit, jusqu’à la publication de son premier roman en version papier et numérique, selon un contrat d’édition avec Gallimard Jeunesse.



Le roman gagnant sortira en librairie le 29 novembre 2018.