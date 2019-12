publié le 24/12/2019 à 13:00

Qui dit "Noël", dit... "chansons de Noël" ! Isabelle Boulay est l'invitée de Stéphane Bern et son équipe à l'occasion de la sortie de son 16e album, une jolie parenthèse intitulée En attendant Noël. Dans ce nouvel opus, la chanteuse canadienne reprend 10 classiques du répertoire de l'avent dont White Christmas, On attendait Noël, Le sentier de neige et bien sûr Petit papa Noël ! Un projet qu'Isabelle portrait en elle depuis très longtemps...

En attendant Noel Crédit : Isabelle Boulay

Pas question d'être mal habillé le soir du réveillon ! Pour connaître les dernières tendances, éviter les fautes de goût, associer les bons éléments, Marc Beaugé est également autour de la table pour cette émission spéciale ! Le chroniqueur de Quotidien sur TMC et de M le magazine du Monde vient notamment nous parler du dernier numéro de L'étiquette, le magazine de mode masculine dont il est le rédacteur en chef.

L'étiquette Crédit : SO PRESS

Et pour réussir à coup sûr et simplement le repas du réveillon, Jean-François Mallet, chef et photographe, inventeur de la géniale collection "Simplissime", nous donne les secrets des Recettes de Noel les plus facile du monde (Hachette Cuisine, disponible depuis le mois d'octobre).

Les-recettes-de-Noel-Les-plus-faciles-du-monde Crédit : Hachette

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Ce matin, Stéphane Bern est accompagné par : Eric Dussart, Laetitia Nallet et Patrice Carmouze !