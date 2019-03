publié le 14/03/2019 à 11:12

Un jury de 100 lecteurs répartis dans 20 librairies partout en France à voté. Le Grand Prix RTL-Lire 2019 a été décerné au livre de Joseph Ponthus, À la ligne. Une oeuvre qui ne ressemble à aucune autre, un texte coup de poing, d'une puissance inouïe à la fois par la forme et le fond. Édité à la Table Ronde, il est écrit à la manière d'un long poème, sans ponctuation, retournant sans cesse à la ligne. Il tient le lecteur en apnée.



Et que dire de son contenu ! Une plongée vertigineuse dans l'univers abrutissant de l'usine et ses cadences infernales imposées aux forçats de l'industrie agro-alimentaire. L'amour de son épouse, de sa mère, la compagnie de son chien Pok Pok et le souvenir des livres, des chansons qui lui sont chers donnent au narrateur le courage de résister.

Mais comment passe-t-on des classes préparatoires à une conserverie de poissons et un abattoir ? "Il y a une grosse crise en France et ce n'est pas facile de trouver dans sa branche donc comme beaucoup de gens j'ai poussé la portes des boîtes d'intérim", explique l'auteur. Une expérience qui s'est avérée éprouvante avec le temps : "Devoir tenir mentalement, ce n'était même pas de la fatigue physique", détaille l'écrivain.

Ancien étudiant en lettres, Joseph Ponthus transfigure le récit de cette expérience en une odyssée rebelle et poétique du monde ouvrier, une oeuvre littéraire à part entière. "J'ai essayé d'écrire ce livre non pas comme une dénonciation ni un témoignage à charge sinon je n'aurais vu que les côtés les plus noirs", explique-t-il avant d'ajouter : "Me dire que j'étais le héros de mon propre livre, ça m'a aidé à vivre".