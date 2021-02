"Une chose que l'on appelle la neige" : une tendre histoire d'amitié

publié le 24/02/2021 à 06:02

Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, ouvre de nouveau sa grande bibliothèque aux enfants et à leurs parents.

Pour cette saison 2 de Lis-moi une histoire, un podcast RTL, des bibliothécaires se mobilisent pour lire des livres fascinants. Au programme : de l'aventure bien sûr, du suspense, mais aussi de l'amour. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons : Une chose que l’on appelle la neige, une tendre histoire pour découvrir le cycle naturel des saisons.

"Renard blanc et Lièvre blanc sont nés au printemps. L'été et l'automne les ont vus grandir et devenir amis, et voici que leur premier hiver arrive… Une sterne les prévient : bientôt, ils pourront gambader dans cette chose qu’on appelle la neige. Mais, c'est quoi la neige ? Renard blanc et Lièvre blanc partent à sa découverte..."



Une chose que l’on appelle la neige, de Yuval Zommer, lu par Maïa Wagner, de la médiathèque Marguerite Duras, à Paris. Une histoire à lire et écouter dès 3 ans.

"Une chose que l'on appelle la neige" de Yuval Zommer Crédits : Albin Michel Jeunesse | 1 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > "Une chose que l'on appelle la neige" de Yuval Zommer Crédits : Albin Michel Jeunesse | 1 / 1 < > +

>> Lis-moi une histoire est un podcast quotidien présenté par Laurent Marsick. Chaque épisode, vous propose une histoire passionnante, fascinante, instructive, lue par une bibliothécaire. Tous les contes sélectionnés dans ce podcast sont publiés aux éditions Albin Michel Jeunesse.