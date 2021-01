publié le 03/01/2021 à 08:00

Bonne nouvelle pour cette toute nouvelle année 2021 ! Jean-Yves Ferri et Didier Conrad travaillent sur un tout nouvel album d'Astérix. La nouvelle paire qui succède aux créateurs René Goscinny et Albert Uderzo sont en train de travailler sur une toute nouvelle aventure du Gaulois le plus célèbre de la bande-dessinée. Une nouvelle histoire qui sera disponible dans toutes les bonnes librairies le 21 octobre 2021.

RTL et Le Journal du dimanche vous propose aujourd'hui de découvrir en avant-première la toute première planche de ce nouvel album dont le titre demeure encore un mystère bien gardé. "Une page bonus qui ne sera pas vraiment dans l'album, précise Jean-Yves Ferri au micro de RTL, mais qui l'annonce. Dans cette scène le druide s'assoupit et perçoit un appel à l'aide, un début qui rappellera aux BDphiles Tintin au Tibet."

Après Astérix chez les Pictes en 2013, Le Papyrus de César en 2015, Astérix et la Transitalique en 2017 et La Fille de Vercingétorix en 2019, Jean-Yves Ferri (scénario) et Didier Conrad (dessins) collaborent pour la 5e fois consécutive autour de ces héros nés il y a plus de 60 ans. Il s'agira de la 39e aventure d'Astérix et après une année anniversaire de très nombreux projet autour de la licence se prépare pour cette nouvelle décennie.

La première planche de la 39e aventure d'Astérix Crédit : Editions Albert René