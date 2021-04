Jean-Christophe Rufin présente son nouveau roman "La princesse au petit moi"

publié le 05/04/2021 à 11:07

Jean-Christophe Rufin publiera mercredi 7 avril La princesse au petit moi, la 4e enquête de son détective Aurel le Consul. L'académicien était venu à ce même micro nous présenter il y a 3 ans le premier volume de ce qui devait être au départ une trilogie. Aujourd'hui, son petit consul est devenu un véritable phénomène, suivi par de nombreux lecteurs.

Après Conakry, capitale de la Guinée, Maputo, capitale du Mozambique, Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, Aurel part en mission au Starkenbach. Le Starkenbach est une principauté, un micro-état à l'égal de Monaco ou Andorre, fruit de l'imagination de Jean-Christophe Rufin, et situé "dans un triangle obscur des Alpes entre la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche". Que fait là-bas, Aurel Timescu ? La princesse à la tête du Starkenbach a disparu, son époux, le prince consort, Rupert, fait appel au "calamiteux petit consul de France", mais dont la réputation d'enquêteur hors pair est arrivée jusqu'à lui.

"Je voulais donner à Aurel un peu de repos, car il avait beaucoup souffert, transpiré dans des pays où il n'aime pas vraiment le climat (...) et là il rentre à Paris pour quelques jours et il attend une nouvelle affectation et on lui confie cette enquête qu'on ne peut pas confier à la police", démarre l'auteur. "Ce qui m'amusait, c'était de le mettre dans cet univers assez européen de ces petits états qui existent toujours", poursuit-il.