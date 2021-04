"Les Livres ont la parole" : "La Chasse" de Bernard Minier

publié le 04/04/2021 à 09:01

Du polar et du bon cette semaine avec le nouveau Bernard Minier qui vient de paraître chez XO et qui a pour titre La Chasse. Bernard Minier s'est définitivement imposé comme l'un des géants du genre en France avec son enquêteur fétiche, le commandant Servaz qui va avoir fort à faire une nouvelle fois dans La Chasse.

Tout commence par une scène d'anthologie : dans les forêts de l'Ariège, un étrange animal aux abois, mi-cerf, mi-homme surgit dans les phares d'un automobiliste et nous voilà envoûtés par ce diable de Bernard Minier.

Dans ce livre, il y a naturellement un suspense que nous n'allons pas dévoiler ici, mais l'écrivain explore aussi plusieurs thèmes liés à l'actualité et à la chasse : le discrédit de plus en plus grand de deux institutions, la police et la justice. Cette absence de confiance pour ces deux piliers va amener certains personnages à se substituer à la police et à la justice.

"Il y a un certain effondrement de l'autorité de l'État et je pense que la tentation pour certains de pallier ces insuffisances est une réalité", explique l'auteur qui a mené un petit travail d'enquête journalistique sur ces questions avant d'écrire.

"La Chasse" de Bernard Minier Crédit : XO

Le choix du libraire :

La parole aux libraires, nous partons à Romans-sur-Isère, à la librairie La Manufacture avec Victoire Vidal-Vivier qui nous recommande Iberio (Calmann-Levy), le deuxième roman de David Zukerman dont nous avions déjà apprécié le premier, San Perdido. À 16 ans, Mercedes a fui l'Espagne et une adolescence malheureuse avec Iberio, son fils encore nourrisson. On la retrouve 18 ans plus tard...

"Iberio", le deuxième roman de David Zukerman Crédit : Calmann-Levy