"Fleur de neige" : un merveilleux conte inspiré d'une légende russe

Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, ouvre de nouveau sa grande bibliothèque aux enfants et à leurs parents.

Pour cette saison 2 de Lis-moi une histoire, un podcast RTL, des bibliothécaires se mobilisent pour lire des livres fascinants. Au programme : de l'aventure bien sûr, du suspense, mais aussi de l'amour. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons : Fleur de neige, une histoire inspirée d'un conte traditionnel russe.

"Fille du Bonhomme Hiver et de la Fée Printemps, toute de glace et de flocons, Fleur de Neige grandit dans les forêts gelées du Nord de la Russie. Sa beauté mystérieuse envoûte tous ceux qui croisent son regard. Mais, par une malédiction du Soleil, son cœur de glace ne peut s’embraser qu’au péril de sa vie. Néanmoins..."



Fleur de neige, de Claude Clément et Delphine Ladeban, lu par Andréa Khylia, de la bibliothèque Pierre Veilletet, du quartier de Caudéran, à Bordeaux. Histoires à lire et à écouter dès 6 ans.