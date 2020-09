"Je ne suis pas le chantre de la cause paysanne", pour Marie-Hélène Lafon

publié le 16/09/2020 à 11:05

Le grand public ne connaît peut-être pas encore assez Marie-Hélène Lafon. Pourtant, elle construit depuis 20 ans une œuvre singulière, saluée par des lecteurs qui lui sont très fidèles. Elle publie son 13e livre Histoire du fils aux éditions Buchet-Chastel.

Marie-Hélène Lafon est auvergnate, issue d'une famille de "paysans". Aujourd'hui, elle est professeur de lettres classiques dans un lycée parisien et c'est à l'école qu'est née sa vocation d'écrivaine. À propos du Cantal, où elle est née, l'auteure explique sur RTL : "On peut porter le pays premier, comme une plaie parfois lancinante ou comme une grâce. En ce qui me concerne, c’est le terreau originel de mes textes". "Je suis assignée au rayon agricole (dans le monde des lettres parisien), je le sais depuis le début. Je trouve ça assez chic, assez élégant. Je porte, en quelque sorte, cette marque d’origine comme une grâce, comme une chance à condition de ne pas s’y laisser enfermer, ni réduire. Je ne suis pas le chantre de la cause paysanne", poursuit-elle.

Histoire du fils a pour personnage principal André, en manque, en peine, en mal d'un père. Sa mère, Gabrielle, ne révèlera que tardivement son identité. André passera "une vie entière à flairer les traces de ce père". L'auteure réalise une véritable prouesse d'écriture car elle brosse en moins de 180 pages, tout en chahutant la chronologie, une fresque familiale sur 3 générations et un siècle, de 1908 à 2008. C'est limpide, dense, gorgé d'humanité. Histoire du fils est en lice pour le Renaudot et le Femina, les Goncourt ont fait l'erreur, le 15 septembre 2020, de ne pas le retenir.