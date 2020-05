J.K. Rowling annonce la publication d'un conte de fée inédit, "The Ickabog"

publié le 26/05/2020 à 17:01

Les amoureux de Harry Potter seront certainement très impatients de découvrir cette histoire inédite signée J.K. Rowling. L'écrivaine vient d'annoncer ce 26 mai 2020 la publication, chapitre par chapitre d'un tout nouveau conte de fée. Le roman est baptisé The Ickabog et il a été écrit en secret par l’Écossaise il y a plus de 10 ans.

"J'ai toujours voulu publier cette histoire, mais après la sortie du dernier Harry Potter, j'ai écrit deux romans pour adultes et je suis resté sur ce projet. Jusqu'à très récemment, seuls mes deux plus jeunes enfants connaissaient cette histoire", explique J.K. Rowling sur ses réseaux sociaux.

L'auteure a décidée de publier ce nouveau livre pour aider les enfants toujours confinés ou mettre à la lecture ceux qui sont déjà revenus à l'école. "Attention, ce n'est pas un spin-off de Harry Potter" a immédiatement tenu à préciser l'écrivaine.

J.K. Rowling publiera gratuitement un chapitre par jour du lundi au vendredi jusqu'au 10 juillet sur le site thehickabog.com. "J'aimerais que les enfants illustrent eux-même ce livre. Je suggérerai des idées pour ces dessins mais ne vous laissez pas limiter par mes indications, laissez votre imagination faire le travail !", précise l'auteure. Les meilleures illustrations seront incluses dans les différentes éditions physiques de The Ickabog qui sera publié plus tard dans de nombreuses langues. Toutes les recettes de ces ventes seront reversées pour des associations et des groupes touchés par la pandémie de coronavirus.