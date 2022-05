INVITÉE RTL - Louvre : la présidente dévoile les chiffres de la fréquentation et annonce des nocturnes tous les vendredis

RTL accueille une invitée exceptionnelle ce 10 mai 2022 : la présidente-directrice du musée du Louvre, Laurence des Cars. Depuis 7 mois, elle est à la tête du plus beau, du plus grand, du plus célèbre musée du monde. Les musées français, lors des vacances de printemps, semblent avoir retrouvé leurs fréquentations d’avant la pandémie.

"Fin avril nous étions à 2 millions de visiteurs, les jauges restent limitées et contrôlées mais si on continue sur cette lancée on sera à 5 millions à la fin de l'année, confirme la directrice. Les choses se recréent progressivement. Tous les touristes ne sont pas revenus. Les Européens, les Américains qui restent les principaux visiteurs internationaux et les Français ! Une de mes grandes obsessions c'est de reconnecter le musée au public local, Parisiens et Franciliens".

Le Louvre est traditionnellement ouvert au public 6/7 jours de 9h à 18h. Horaires qui ne correspondent pas tout à fait à un public jeune et actif que la directrice souhaite faire venir au musée. "C'est un chantier prioritaire pour nous, nous y travaillons avec les équipes, annonce Laurences des Cars. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que l'exposition Napata (Pharaons des Deux Terres) ouvrir une nocturne à partir de début juin et jusqu'à la fin de l'exposition. Et nous travaillons à une nocturne permanente du musée le vendredi à partir de début juillet. Nous y travaillons en ce moment et on vous confirmera çà dans quelques jours. Mais c'est très important parce que je pense que l'accessibilité au Louvre ça passe par la question des horaires, des entrées physiques, nous réfléchissons à dépasser le dogme de l'entrée unique par la Pyramide. Le lieu est facilement saturé".

Avant la pandémie, le Louvre comptait près de 10 millions de visiteurs par an, faisant du Louvre le premier site culturel visité au monde. "C'est un chiffre ambigu, note Laurence des Cars. La qualité de visite n'était pas optimale et les conditions de travail des équipes du Louvre étaient extrêmement difficiles. Quand j'ai pris mes fonctions, c'est quelque chose qui remontait en permanence lors de mon dialogue avec les équipes. Il y avait une forme de traumatisme. Donc, on calme le jeu, on étend les horaires d'ouverture".

La programmation du Louvre sera particulièrement riche pour la Nuit des musées. On va par exemple danser le hip-hop avec la DJ Mab’ish dans le décor majestueux du palais du roi Sargon II à Khorsabad. Un endroit magique du département des Antiquités orientales. On trouvera des improvisations théâtrales sur le thème des Mille et une nuit. Des visites découvertes dans tout le musée…

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info