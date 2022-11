INVITÉ RTL - Zep revient sur l'obsession de Jair Bolsonaro pour son "Guide du zizi sexuel"

Zep a vendu plus de 20 millions d'albums de Titeuf à travers le monde et sort, pour ses trente ans de carrière, un livre d'or. Avec son personnage mythique, l'auteur a, au fil du temps, appris aux enfants à avoir du second degré, de l'humour et à appréhender l'adolescence. Zep s'est ainsi concentré sur la puberté, que redoutent les jeunes.

"C'était aussi le postulat du Guide du zizi sexuel, c'était de raconter cette histoire de la sexualité qui va nous tomber dessus, mais de manière plutôt ludique et marrante", a expliqué Zep, invité de RTL, lundi 14 novembre. Ce livre a d'ailleurs été brandi à la télévision par Jair Bolsonaro, ancien président d'extrême droite du Brésil, qui a accusé le dessinateur de pervertir la jeunesse sur un plateau.

"Régulièrement, sur les réseaux sociaux, il brocardait le Guide du zizi sexuel en accusant la gauche de presque le balancer par avion sur les crèches pour forcer les enfants à lire de la bande dessinée", a confié Zep, qui a avoué ne pas comprendre cette focalisation. Après cette mise en avant, cet album, jusque-là très peu vendu au Brésil, s'est fait connaître dans tout le pays.

