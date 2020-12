publié le 15/12/2020 à 09:40

Quel roman offrir à Noël, moins convenu que les traditionnels prix littéraires même si certains d'entre eux sont de qualité cette année ? Nous avons sélectionné trois livres.



On commence par Histoires de la nuit (éditions de Minuit) de Laurent Mauvignier, qui, tout autant que L'Anomalie d'Hervé Le Tellier, aurait mérité le Goncourt. Dans un style éblouissant, voici un thriller campagnard, un huis clos étouffant. La soirée d'anniversaire de Marion, épouse d'agriculteur, tourne au cauchemar. Trois hommes en noir armés jusqu'aux dents débarquent à la ferme. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? On comprend vite qu'ils ont un compte à régler avec Marion. Est-on l'otage de son passé ? Vertigineuse question posée par Laurent Mauvignier dans Histoires de la nuit.

Le deuxième roman est Héritage (Rivages) de Miguel Bonnefoy. Il nous propose une saga familiale baroque, éblouissante, haletante qui court sur 100 ans, de la fin du XIXe siècle à Pinochet et du Jura à Santiago car des liens étroits unissent la France et le Chili. C'est donc avec un pied de vigne et 30 francs en poche que l'ancêtre jurassien des Lonsonier, la famille inspirée de celle de Miguel Bonnefoy, débarque au Chili en 1873.

Ses trois fils feront le chemin inverse avec plus de 3.000 Franco-chiliens. Ils rejoindront les poilus de 14-18 pour défendre la terre de leur père. Des trois fils, un seul reviendra. Et l'on suivra le destin de cette famille jusqu'à la dictature de Pinochet. Miguel Bonnefoy signe un superbe roman plein d'aventures, de poésie et d'émotions sur les racines, l'exil, le métissage.

"Le Fil rompu", une belle découverte de la rentrée

On termine cette sélection de romans à offrir pour Noël par celui d'une débutante, Céline Spierer. Le Fil rompu (Héloïse d'Ormesson) est l'une des belles découvertes de la rentrée, une fresque romanesque magistralement composée qui nous emmène à la découverte de trois femmes aux destins bousculés par un XXe siècle chaotique.

L'enfant imaginé par Céline Spierer découvre chez sa vieille voisine 6 tableaux mystérieux et une photo où une petite fille ressemblant à sa voisine pose à côté d'un homme en uniforme nazi. De New York à la Pologne, de 1914 à 2015, tout un passé tumultueux nous est révélé en 400 pages haletantes et bouleversantes.