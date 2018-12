DIAPORAMA - Idées cadeaux : des livres aux saveurs d'autrefois

publié le 28/12/2018 à 16:08

Paru en 1948, Apoutsiak le petit flocon de neige inaugurait une nouvelle collection dans la très prestigieuse fabrique d'histoires des éditions Père Castor. Paul Emile Victor, l'explorateur des pôles, publiait un livre d'images retraçant son séjour au milieu des Inuits dans les années 30.



Avec ses crayons de couleurs et ses mots Paul Emile Victor racontait l'histoire de l'esquimau Apoutsiak, ce qui veut dire petit flocon de neige. Paul Emile Victor signait alors un texte magnifique et agrémentait ses mots de dessins montrant avec parfois une grande simplicité le quotidien des Esquimaux (bien avant que les Occidentaux ne viennent imposer leur mode de vie et exploiter leurs richesses).

Depuis 1948, l'histoire d'Apoutsiak a régulièrement été republiée, mais cette fois ci, le livre, aussi fidèle qu'en 1948, est édité avec un CD. C'est Paul Emile Victor lui même qui raconte l'histoire du petit Esquimau.

On doit ce disque à Daphné Victor, fille du grand explorateur, c'est elle qui a retrouvé cet enregistrement. Deux pistes sur ce disque, dont une plus documentaire, expliquant le mode de vie des Inuits là bas dans le Grand Nord.

Apoutsiak, le petit flocon de neige inaugura en 1948 la collection "Les enfants de la Terre" dans les albums du Père Castor. il est aujourd'hui réédité au prix de 19 euros, CD compris.



Le magicien d'oz, Pinocchio, Poucette en grands formats

Les éditions Albin Michel ont confié à Benjamin Lacombe, illustrateur de renom, la direction artistique de ces grands livres avec incrustations dorées qui leur donnent un aspect beaux livres de bibliothèque.



Benjamin Lacombe a convoqué quelques-uns et quelques-unes des plus beaux manieurs de pinceaux et de couleurs pour illustrer ces textes qui ont traversé le temps (Benjamin Lacombe, Justine Brax et Marco Mazzoni). Les livres sont construits autour des images qui jaillissent en pleine page. En 2019, on pourra redécouvrir Peau d’âne par Cécile Roumiguière.

Chaque livre est édité en grand format (22 x 30 cm). Chaque ouvrage est finement décoré d'un fer à chaud cuivré sur la couverture.



"Les Classiques illustrés" chez Albin Michel, 25 euros chaque volume.

Pour aller plus loin : le site de Benjamin Lacombe