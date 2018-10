Haruki Murakami excelle une nouvelle fois avec "Le meurtre du commandeur"

publié le 11/10/2018 à 12:34

Son livre était attendu. Le meurtre du commandeur, nouvel ouvrage de Haruki Murakami, nous plonge dans une épopée de près de 1.000 pages en deux volumes. Son style, qui oscille entre réalisme et fantastique, est dans la lignée de son succès précédent, la trilogie au titre ésotérique 1Q84, vendue, au total en France, à près d'un million de demi d'exemplaires.



L'auteur japonais fascine son public de par la qualité de ses livres mais aussi et surtout grâce au mystère dont il s'entoure. Star mondiale de l'édition, Murakami est pourtant l'auteur le plus discret de la planète. De rares photos et apparitions publiques, ni télé, ni radio jusqu'à cet été où le maître a évoqué ses goûts musicaux sur une station de Tokyo, déclenchant une vague d'enthousiasme sans précédent chez ses lecteurs japonais. Sa traductrice française, Hélène Morita s'est dite épatée de son œuvre.

"Vous avez une sorte de mixte, absolument insensé, entre un personnage issu de la tradition européenne et d'une tradition japonaise (...) Le personnage du livre parle d'une façon tout à fait étonnante. C'est délicieux, amusant, fascinant", a-t-elle confié.

Les nouveaux écrits du romancier japonais, Le meurtre du Commandeur, paraissent ce jeudi 11 octobre 2018 chez Belfond. Un an et demi de travail ont été nécessaires pour Hélène Morita afin de restituer dans la langue de Molière le style et le monde original du grand Murakami.



Pochette du livre "Le meurtre du commandeur" Crédit : Belfond