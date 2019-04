A La Bonne Heure avec Guillaume Musso

publié le 10/04/2019 à 12:30

C'est l'auteur préféré des Français depuis 8 ans ! Guillaume Musso, 44 ans, a été le romancier le plus lu dans l’hexagone l'année dernière avec 1,6 million de livres vendus. Depuis le début de sa carrière, en 2001, 35 millions de ses thrillers ont trouvé lecteur. L'auteur de Et après... (publié en 2004 et adapté au cinéma par Gilles Bourdos en 2008) revient aujourd'hui avec La vie secrète des écrivains, édité chez Calmann-Levy. Ce seizième ouvrage met en scène trois narrateurs, dont un étrange homonyme du romancier à succès.

"La vie secrète des écrivains" de Guillaume Musso (Calmann-Levy)

L'histoire : En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre écrivain Nathan Fawles annonce qu’il arrête d’écrire et se retire à Beaumont, une île sauvage et sublime au large des côtes de la Méditerranée. Automne 2018. Fawles n’a plus donné une seule interview depuis vingt ans. Alors que ses romans continuent de captiver les lecteurs, Mathilde Monney, une jeune journaliste suisse, débarque sur l’île, bien décidée à percer son secret. Le même jour, un corps de femme est découvert sur une plage et l’île est bouclée par les autorités. Commence alors entre Mathilde et Nathan un dangereux face à face, où se heurtent vérités occultées et mensonges assumés, où se frôlent l’amour et la peur…

Comme les autres romans de l'auteur originaire d'Antibes, La vie secrète des écrivains pourrait bien figurer sur le podium des best-sellers en France. L'éditeur a prévu un premier tirage de 400.000 exemplaires.

A noter : parallèlement à ce nouvel opus, le précédent livre de Guillaume Musso intitulé La jeune fille de la nuit sort au Livre de Poche avec un tirage de 700.000 exemplaires.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart et Patrice Carmouze.