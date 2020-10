publié le 02/10/2020 à 11:02

Guillaume Musso republie près de 20 ans plus tard son tout premier roman au titre énigmatique Skidamarink. Ce premier roman sort au printemps 2001 dans une relative discrétion, un tirage de 3.000 exemplaires, salué par deux ou trois articles de presse plutôt bienveillants à l'époque, et puis plus rien.

Ce n'est qu'avec son deuxième livre Et après et un nouvel éditeur que Guillaume Musso connaîtra le succès qui ne l'a plus quitté et en a fait l'écrivain le plus lu en France depuis 10 ans. Ce fameux premier roman épuisé est devenu culte auprès des lecteurs de Guillaume Musso ! À tel point que les rares exemplaires d'occasion en circulation sur le marché ont vu leur prix s'envoler jusqu'à plus de 300 euros et que ceux encore disponibles en bibliothèques sont régulièrement volés.

Guillaume Musso a donc décidé de rééditer Skidamarink, un titre emprunté à celui d'une comptine américaine du début du siècle dernier. Mais, des raisons affectives l'ont également incité à republier son premier roman : "J'ai écrit ce roman à la fois lors de ma première année d'enseignement et lors de l'année où je faisais mon service militaire sous forme civile à Antibes et donc j'étais retourné vivre chez mes parents. C'était un plaisir effectivement de faire relire les chapitres que j'écrivais à ma mère qui s'est beaucoup investie sur ce livre-là et c'était un plaisir de faire adulte quelque chose d'important avec ses parents (...) Et je suis très content aujourd'hui de ressortir ce livre pour ma mère".

Le premier manuscrit de "Skidamarink" Crédit : Guillaume Musso pour RTL

Que raconte donc ce premier roman ?

Dans Skidamarink, on a volé La Joconde ! Quatre personnes qui ne se connaissent pas reçoivent un fragment du célèbre tableau accompagné d'un mystérieux rendez-vous dans une église toscane. Pourquoi ? Et pourquoi eux ? Commence un thriller à énigmes, codes et cryptogrammes, un Da Vinci Code avant l'heure, car le roman de Dan Brown ne paraîtra que 3 ans plus tard. Ce qui frappe également à la lecture de ce roman vieux de 20 ans, c'est l'actualité des thèmes qu'y développe le jeune professeur d'économie qu'est à l'époque Guillaume Musso : les dangers de l'ultralibéralisme, les manipulations génétiques, l'individualisme roi et le populisme.