Guillaume Musso présente son nouveau roman "La vie est un roman"

publié le 25/05/2020 à 11:55

Guillaume Musso a été l'écrivain le plus lu par les Français pendant cette période de confinement. Et cette vague n'est pas prête de s'arrêter puisque dès le 26 mai, les lectrices et les lecteurs vont pouvoir tourner les pages d'un tout nouveau roman du maître des librairies : La vie est un roman, publié aux éditions Calmann-Lévy. "A chaque fois c'est émouvant. Ça fait 15 ans que je pars en vacances avec les Français et là j'ai été confiné avec eux", note dans un sourire l'auteur invité de Laissez-vous tenter.

De quoi parle ce nouveau livre ? Carrie, 3 ans, fille de la romancière américaine Flora Conway, disparaît pendant une partie de cache-cache. Elle était seule avec sa mère dans un appartement entièrement clos. Que s'est-il passé ? Mystère... Ce début d'intrigue ressemble étrangement à un thriller à la Stephen King avec un savant mélange de terreur et de surnaturel. Mais attention, un roman peut en cacher un autre... Ce roman est construit comme une gigantesque mise en abîme où les frontières entre fiction et réalité sont plus que jamais bousculées et le destin de cette mère et d'un écrivain vont venir s'entremêler.

Pour ce roman, Guillaume Musso explique être descendu "au 36e sous-sol, là où vous trouvez les meilleures idées et la quintessence de vos personnages. Vous passez par une case de souffrance et de remise en question". La vie est un roman est aussi une histoire d'amour entre un père et son fils, un thème qui semble désormais indissociable de la plume Musso.

Dans ce livre, l'auteur a voulu exploiter les deux thèmes qui l'occupaient le plus : la paternité [il est père de deux jeunes enfants] et la question qui l'agite tous les matins : "Qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire aujourd'hui ?"