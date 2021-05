Gauvain Sers présente sa nouvelle chanson "Ta place dans ce monde"

William Boyd est l'un des grands écrivains britanniques d'aujourd'hui et l'un des préférés des lecteurs français. Il revient avec "Trio", un roman à son image, élégant, émouvant et drôle à la fois.

publié le 06/05/2021 à 11:05

Deux ans après Les Oubliés - vendu à plus de 200.000 exemplaires - le chanteur Gauvain Sers est de retour. Le Creusois dévoile le premier extrait de son troisième album. Un disque attendu à la rentrée et dont le préambule s'intitule Ta place dans ce monde. Une chanson que Gauvain Sers présente pour RTL : "C'est une chanson qui est arrivée au tout dernier moment lors de l'enregistrement de cet album. J'avais fini quasiment le mixage donc autant vous dire que pour moi, c'était déjà plié. Et le deuxième confinement nous est tombé dessus...", explique l'artiste.

"À force de me replonger dans mes brouillons, mes papiers, deux-trois chansons sont sorties et celle-ci m'a tout de suite beaucoup plu, continue Gauvain Sers. J'ai l'impression qu'elle pourrait parler à beaucoup de gens. J'imaginais au départ une adolescente. La jeunesse un peu perdue, désarçonnée par rapport à l'époque dans laquelle on vit, mais pas forcément que par le prisme de la pandémie, mais aussi le fait de se chercher un petit peu. On vit une période dans laquelle on a envie de changer de boulot, de maison... Je trouvais que ça faisait un beau sujet de chanson."

Gauvain Sers livre donc un morceau sur la quête de sens, qui raconte qu'on est tous un peu paumé au fond. Mais, lui, a-t-il trouvé facilement sa place dans le monde ? "Non, comme tout le monde, j'ai fait plein d'erreurs, de conneries, de faux-pas et de tentatives qui ont échoué, admet le chanteur. J'ai mis du temps à me lancer dans la musique et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est ma place. Mais ça n'a pas toujours été le cas."

Gauvain Sers a fait fabriquer son troisième album au Studio Ferber à Paris. Il y a passé des mois en quête d'un son un peu plus produit. Comme sur les précédents albums on y retrouvera des chansons sociales et notamment un titre très réussi sur le racisme. L'album est attendu à la fin de l'été.