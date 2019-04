publié le 02/04/2019 à 11:12

Sur petit écran, il sera à partir du 12 avril dans la série Netflix, Huge In France. Et loin de s'écarter de son premier amour, Gad Elmaleh revient sur scène à partir du 3 avril 2019. Non pas pour un one-man show mais pour une pièce de théâtre, L'Invitation, d'Hadrien Raccah. Aux manettes de la mise en scène, on retrouve Philippe Lellouche, également sur les planches.



Dans cette comédie contemporaine sur l'usure du couple, l'infidélité ou encore l'amitié, Gad Elmaleh campe les traits de Daniel, un avocat cynique qui trompe sa femme en prétendant passer ses soirées à consoler son ami imaginaire Charlie, dévasté par une rupture amoureuse. Jusqu'au jour où la femme de Daniel, fine stratège, lui demande d'inviter Charlie à dîner.

Ressort comique oblige, Daniel se trouve dans l'obligation de trouver un inconnu pour jouer le rôle de son meilleur ami. Ce sera Jeff, alias Philippe Lellouche, un type paumé pas très doué pour l'amitié. "C'est un personnage à mille lieux de moi, et les gens qui manquent d'affection je trouve ça très touchant", explique Philippe Lellouche au micro de RTL. Et Gad Elmaleh d'ajouter, certainement ironique : "Moi par contre c'est vrai."

Entre Feydeau et "Le dîner de con"

La drôlerie de la pièce vient aussi du fait que Daniel et Jeff viennent de milieux que tout oppose. L'un est un richissime avocat, l'autre est un chômeur. Ils ont chacun une philosophie de la vie bien différente.



Pour Daniel, citant des grands auteurs, les hommes sont fidèles par défaut ou par manque d'opportunités. "Il y a une chose qui me rassure en France, c'est qu'on peu rire de l'infidélité", explique Gad Elmaleh. L'auteur Hadrien Raccah a fait un mélange entre George Feydeau et Le Dîner de con. Il truffe sa comédie de spectaculaires rebondissements. Gad Elmaleh, Philippe Lellouche et également la comédienne Lucie Jeanne joueront 60 représentations de L'Invitation.



Concernant la tourmente de plagiat, l'humoriste est clair : "Aujourd'hui, je suis dans le travail, je ne pense pas à ça." Pour L'invitation, à partir du 3 avril 2019 au théâtre de la Madeleine à Paris, le texte n'est pas de lui, mais c'est bien son corps à lui qui est sur scène.