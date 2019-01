Florian Gazan invite Gad Elmaleh pour son anniversaire

publié le 14/01/2019 à 18:23

Aujourd'hui, lundi 14 janvier 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête chouchou des français et maintenant des Américains puisqu’il vient de remporter le prix Best Comedy Special de l’autre côté de l’Atlantique : Gad Elmaleh.

Une Grosse Tête qui a fait l’inverse de Gad, elle a traversé un océan pour conquérir la France : Marcela Iacub.

Une Grosse Tête plus attiré par la conquête du premier rang que par la conquête de l’Ouest : Pierre Benichou.



Une Grosse Tête avec qui c’est plus facile de constater l’augmentation de l’immobilier que de ses bonnes réponses : Stéphane Plaza.



Une Grosse Tête qui, entre deux pleins chez Carrefour, va faire le plein au théâtre des Variétés à partir du 17 janvier avec son nouveau spectacle : Vive demain : Michèle Bernier.



Une Grosse Tête dont c’est l’anniversaire aujourd’hui mais à qui on ne fera pas de cadeau sur les questions : Florian Gazan.

Les Grosses Têtes du lundi 14 janvier 2019 Crédit : Kervin Portelli

