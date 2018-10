A La Bonne Heure avec Frédéric Mitterrand

publié le 29/10/2018 à 12:30

C'est une première pour lui ! A 71 ans, Frédéric Mitterrand se lance sur les planches et présente son tout premier spectacle au Studio Marigny, la petite salle du Théâtre Marigny, récemment rénové. Sobrement intitulé Bonsoir, il s'agit en fait du mot qu'utilisait l'ancien homme politique pour saluer les téléspectateurs de ses émissions télé. Dans ce one-man-show, l'écrivain propose ainsi à son public une lecture commentée de ses œuvres, lui qui est l'auteur de près d'une vingtaine d'ouvrages. le spectacle débutera le 23 novembre prochain.





"Bonsoir", le spectacle de Frédéric Mitterrand au Théâtre Marigny

"J’aime lire à haute voix. La lecture est un plaisir silencieux, la faire partager à un auditoire est une aventure. Il s’agit d’être fidèle aux intentions de l’auteur et de respecter attentivement son style. Il ne faut rien ajouter, ne rien souligner. L’essentiel c’est le texte. Pourtant, ce qui conduit à vouloir le faire partager en le lisant à haute voix et en public, c’est aussi l’émotion qu’il nous procure. Il s’agit de la faire ressentir.



Toute la puissance de l’exercice réside dans la capacité du lecteur à trouver un équilibre : s’en tenir au texte et exprimer un sentiment intime. C’est un but idéal difficile à atteindre lorsqu’il s’agit des écrits des autres et encore plus dangereux s’il s’agit de mes propres écrits. Cependant voilà ce que je voudrais réussir : lire mes textes sur une scène de théâtre pour obtenir qu’on les entende, sans regret ni remords." - Frédéric Mitterrand



Bonsoir avec Frédéric Mitterrand, au Studio Marigny à partir du 23 novembre. Représentations du mardi au samedi à 21h. Matinée le dimanche à 15h.

