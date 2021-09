Fête des jardins : notre sélection de parcs à visiter ce week-end

La capitale propose à ses habitants d'avoir la main verte ces samedi 24 et dimanche 25 septembre. Les parcs et jardins de Paris ouvrent leurs portes au grand public dans le cadre de la Fête des jardins.

Organisée depuis 24 ans, cette manifestation attire des milliers de visiteurs curieux de découvrir ou redécouvrir les espaces verts de la capitale. Pendant deux jours consécutifs, ce sont pas moins de 40 lieux qui sont ouverts à la visite. Diverses animations gratuites promettent aussi de sensibiliser petits et grands aux problèmes de l'environnement et de l'écologie.

Complètement gratuit et accessible à tous les âges, le programme n'oublie aucun des 20 arrondissements de Paris. Visites guidées, jeux, ateliers de jardinage, concerts, découvertes, démonstrations, promenades… Ce sont plus de 400 animations gratuites qui sont proposées dans les espaces verts de Paris et de la métropole.

Des jardins secrets ouverts au public

À l'image des journées du patrimoine, ce week-end est l'occasion d’accéder à des jardins d’ordinaire fermés au public.

Le jardin Ecobox est une étendue de 1.600 m2 située le long des voies ferrées de la Gare du Nord. Habituellement, celui-ci ouvre ses portes uniquement le week-end de 15 heures à 18 heures lorsqu'un adhérent est sur le jardin. "Ce jardin étonne, émerveille par ses couleurs, l’investissement de l’espace qui y est réalisé : on y jardine dans des bacs, sur des palettes, mais aussi dans des théières, des chaussures, de nombreux contenants récupérés ici et là !", peut-on lire sur le site nommé Jardinons ensemble.

Suzanne est une ferme urbaine en plein centre du XVe arrondissement parisien. Ouverte au printemps 2020, c'est la première fois que Suzanne participe à la Fête des jardins. Constituée de deux espaces distincts, Suzanne est avant tout un lieu productif. Ce sont 1.500 m2 qui sont exploités pour fournir les habitants en fruits, légumes et plantes aromatiques. "Notre objectif est de pouvoir montrer aux habitants qu'ils ont une ferme à proximité qui leur permet d'acheter local et en circuit court", abonde auprès de RTL.fr Marie Cerinotti, chargée de communication de Cultures en ville.

Suzanne est une ferme à Paris sur toiture, à vocation productive, éducative et médiatrice. Crédit : Marie Cerinotti

Le jardin des 1001 feuilles est niché dans le parc Anne Franck dans le IIIe arrondissement parisien. C'est un lieu qui est bien connu des enfants du quartier. Régulièrement, les adhérents y organisent d'ailleurs des goûters, fêtes et des ateliers thématiques de sensibilisation à l’environnement. A l'occasion de la Fête des jardins, le jardin des 1001 feuilles accueillera de nombreuses animations. Ainsi, de 14h30 à 18h, un atelier autour du compost sera organisé. Une lecture de contes est aussi prévue à 16h. L'occasion de partager un moment en famille.

Le jardin des Carmes de l’Institut Catholique de Paris (VIe arrondissement) ouvrira aussi exceptionnellement ses portes le dimanche 26 septembre de 10h30 à 18h. Ce lieu est connu pour son ancienne utilisation. En effet, à la fin du 18e siècle, ce jardin était destiné à la culture de la mélisse dont les moines tiraient une boisson qui devient célèbre sous l'appellation "Eau des Carmes". Le jardin prolonge le cadre architectural de l’église et du Séminaire des Carmes.



Le Palais de Tokyo - Jardin aux Habitants (XVIe arrondissement) proposera aussi des visites guidées de 15h à 17h. Les visiteurs pourront ainsi déambuler pendant 45 minutes dans le jardin aux habitants imaginé par l’artiste Robert Milin. Aujourd'hui, ce sont 16 jardiniers qui cultivent chacun leur petit lopin de manière à en faire le reflet végétal de leur personnalité. Les inscriptions doivent se faire à l'avance et les groupes sont limités à 15 personnes. Rendez-vous 5 minutes avant l’heure de la visite dans le hall d’accueil du Palais de Tokyo.

Un week-end rempli de découvertes

Tout au long du week-end des 25 et 26 septembre, le public est invité à venir rencontrer celles et ceux qui s’occupent au quotidien des espaces verts et des bois parisien. Ainsi, le public pourra assister à une démonstration de grimpe et de déplacement dans les arbres au Square Paul Langevin (Ve arrondissement).



De nombreuses animations proposeront au public de s'essayer à plusieurs activités. Ainsi, l'association "+devert" donne rendez-vous à la cité scolaire Jacques Decour (IXe arrondissement) de 10h à 18h le samedi 25 pour des animations avec un artisan d'art et un jardinier passionné. La musique sera aussi au rendez-vous le dimanche au Square Maurice Gardette (Xe arrondissement) avec une battle de danse hip-hop de 15h30 à 17h.



Au Village de la Fête des jardins et de l’agriculture urbaine 2021, situé dans le Clichy Batignolles - Martin Luther King (XVIIe arrondissement), plusieurs thèmes seront à l'honneur. Des animations autour de l’agriculture urbaine, la biodiversité et la végétalisation participative seront proposées au public. Ainsi, il sera possible d'apprendre à végétaliser un pied d’arbre, cultiver une jardinière, jardiner avec zéro pesticide, réaliser un keyhole garden, fabriquer un nichoir ou bien reconnaître les essences d’arbre.