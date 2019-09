"Face au cancer, souvent les maris partent", dit Sorj Chalandon sur RTL

et Paola Guzzo

publié le 03/09/2019 à 11:32

Dans son nouveau livre, Une joie féroce, l'écrivain Sorj Chalandon raconte le combat de Jeanne et de trois de ses amies contre leur cancer. L'histoire se transforme en polar haletant et particulièrement réjouissant lorsque ces quatre battantes, loin de se laisser dépérir, organisent le braquage d'une bijouterie de la place Vendôme. L'écrivain est venu parler de ce récit de résistance qui parle aussi sororité, sur RTL.

Dans son livre, Sorj Chalandon nous plonge dans une histoire trépidante, pleine de vitalité et d'une rare originalité dans laquelle il fait la part belle à ses personnages féminins, tout en dénonçant la gestion de certains hommes face à la maladie. "C'est très courant, les femmes restent avec les hommes malades et souvent les hommes s'en vont", résume Sorj Chalandon au moment d'évoquer le personnage du mari de Jeanne, qui la quitte.

"Ma femme est dans les quatre [personnages principaux, ndlr] et moi aussi (...) ce livre est aussi une preuve de nos vies", a-t-il révélé au micro de RTL. Car ce récit emprunte en effet à la vie personnelle de l'écrivain. "Je suis en guerre", avait dit son épouse quand elle a commencé à se battre contre le cancer. Onze jours plus tard, l'écrivain et journaliste apprenait lui aussi qu'il était malade.

Si l'auteur n'exclut pas une adaptation cinématographique de son nouveau roman, c'est déjà le cas pour Profession du père, un livre que Sorj Chalandon a publié en 2015. C'est Benoit Poelvoorde qui jouera le père de l'écrivain.

Une joie féroce a été publié aux Éditions Grasset, le 14 août 2019.