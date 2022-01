Michel Houellebecq : les raisons du succès d'un phénomène littéraire

Le sujet du jour. Chaque sortie d’un livre de Michel Houellebecq est un événement. Ils sont écrits avec finesse et minutie. À la sortie de ses premiers romans, l'auteur avait l'habitude d'être partout, en couverture de magazines, sur les plateaux télé, en radio … Mais depuis trois ans, il se fait plus discret.



Pourquoi on en parle ? Son huitième roman, Anéantir, sort ce vendredi 7 janvier en librairie. Michel Houellebecq n'a donné qu'une seule interview, un "moment d'égarement", au quotidien Le Monde. Se pourrait-il qu'il ait changé de stratégie pour créer le désir par le manque ? Quels sont les ingrédients de son succès ?



L'analyse. "Michel Houellebecq incite tous les écrivains français à se documenter. C'est ce qu'il a fait dans son dernier livre et c'est ce qui donne cet accent de vérité à tous ses romans", explique Bernard Lehut, spécialiste littérature à RTL. "Aujourd'hui, on peut dire que c'est l'écrivain français le plus connu dans le monde, donc il peut s'abstenir des micros et des caméras", ajoute-t-il.





