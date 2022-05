Ce samedi 14 mai 2022, Stéphane Plaza était l'invité d’Éric Dussart et Jade dans On Refait La Télé. Depuis février, l'agent immobilier le plus célèbre de France est à l'affiche de la nouvelle pièce de Laurent Ruquier : Un couple magique ! L'animateur partage la scène des Bouffes Parisiens avec Valérie Mairesse et JeanFi Janssens.



Ce matin pendant l’émission, Stéphane Plaza s'est livré comme jamais sur sa vraie personnalité. Il a réagi aux critiques qui lui reprochent parfois de faire des blagues misogynes dans ses émissions. L'animateur en a aussi dit plus sur son avenir chez M6 et son projet d'émission avec son père de 90 ans.

Celui qui présente régulièrement Maison à vendre sur M6 a récemment tourné un épisode de la collection Meurtres à... qui se déroule à Figeac dans le Lot, et qui sera bientôt diffusé sur... France 3 ! L'occasion pour Stéphane Plaza d'expliquer qu'il a négocié avec Nicolas de Tavernost, le Président du directoire du groupe M6, pour ne plus avoir de clause d'exclusivité afin de tourner des fictions pour d'autres chaînes.

L'animateur a également révélé pourquoi il avait une "fausse cuisine" dans son appartement parisien. Enfin, l'agent immobilier s'est confié sur son "traumatisme" après avoir été viré d'une chorale quand il était enfant.

Valérie Mairesse était également présente ce matin en studio ! La comédienne en a profité pour dire tout le bien qu'elle pense de Stéphane Plaza : "Contrairement à beaucoup d'animateurs qui se prennent pour des acteurs, lui c'est un acteur", a-t-elle notamment affirmé... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus.



