et AFP

publié le 12/03/2020 à 15:05

Il était l'une des plus grandes figures du cinéma public. Le comédien et metteur en scène français Didier Bezace, cofondateur du Théâtre de l'Aquarium et ex-directeur du théâtre La Commune d'Aubervilliers, est décédé à l'âge de 74 ans, des suites d'une longue maladie, a annoncé son attachée de presse ce mercredi 11 mars.

Le syndicat national des metteur en scène a salué "son engagement et l’intégrité de ses spectacles" qui "resteront comme des marqueurs d’une partie de l’histoire de la décentralisation théâtrale dans notre pays. Au cinéma, il a joué dans une trentaine de films dont "L.627", "Ça commence aujourd'hui" de Bertrand Tavernier et "La petite voleuse" de Claude Miller, ainsi que dans plusieurs dizaines de téléfilms.

Cofondateur en 1970 avec Jean-Louis Benoît et Jacques Nichet du Théâtre de l'Aquarium à La Cartoucherie de Vincennes, il avait pris la direction du théâtre La Commune d'Aubervilliers de 1997 à 2013. La maire d'Aubervilliers, Meriem Derkaoui, a rendu hommage dans un tweet à celui qui "avait su allier le théâtre politique et le théâtre poétique".

C'est avec une grande tristesse que j'apprends le décès de Didier Bezace, metteur en scène et ancien directeur du théâtre La Commune d'Aubervilliers. Il avait su allier le théâtre politique et le théâtre poétique. Le monde de la culture perd un de ses plus fervents défenseurs. — Meriem Derkaoui (@Meriem_Derkaoui) March 11, 2020

Didier Bezace a également été plusieurs fois récompensé pour ses œuvres durant sa carrières. Il a créé en 2004 "Avis aux intéressés de Daniel Keene" qui a reçu le Prix de la critique pour la scénographie et une nomination aux Molières pour le second rôle. En mai 2005, il a reçu le Molière de la meilleure adaptation et celui de la mise en scène pour la création de "La Version de Browning" de Terence Rattigan.