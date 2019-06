Emmanuel Macron et Elton John, après leur appel commun à la mobilisation pour accroître les fonds de la lutte contre le sida

Iris Gold, Brigitte Macron, Pongo et Emmanuel Macron, le 21 juin 2019 à l'Élysée

publié le 22/06/2019 à 00:58

Brigitte Macron a-t-elle dansé avec les Brigitte ? L'histoire ne le dit pas. Mais après avoir convié des artistes de la scène électro française, l'Élysée a opté cette année pour une programmation 100% féminine. En cette Fête de la musique 2019, on pouvait donc applaudir ce vendredi le duo Brigitte, la chanteuse pop Iris Gold, Pongo ainsi que le groupe Saint Sister dans la cour du Palais présidentiel.

Mais Emmanuel Macron aura également voulu placer ce 21 juin à l'Élysée sous le signe de la lutte contre contre le sida. "La musique c'est une histoire d'engagement", a-t-il rappelé. Aux côtés de la star britannique Elton John, le président de la République a ainsi appelé à la mobilisation pour accroître les fonds pour cette cause, avec pour objectif de "sauver 16 millions de vies".

"Le sida existe toujours, frappe toujours et continue d'avancer", a mis en garde le chef de l'Etat devant quelque 2.000 personnes rassemblées dans la cour de l'Elysée. Il a souhaité que la prochaine conférence triennale du Fonds de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui se réunira le 10 octobre à Lyon, puisse réunir plus de 13 milliards de dollars pour les trois prochaines années.