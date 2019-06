publié le 21/06/2019 à 18:55

En 2022, Emmanuel Macron aura (seulement) 49 ans. S'il est candidat à sa réélection et qu'il échoue, "ce sera un jeune retraité", s'amuse son épouse Brigitte Macron, reçue le 20 juin sur RTL par Marc-Olivier Fogiel. Elle imagine son mari auteur : "J'ai toujours pensé qu'il serait écrivain."



"Je ne sais pas si je lui souhaite" a immédiatement nuancé la Première Dame, évoquant "un rapport traumatique à l'écriture de son mari." "Il n'est jamais satisfait de ce qu'il écrit, c'est-à-dire qu'il va passer sa vie à écrire, réécrire, déchirer, recommencer, etc."

Elle a évoqué Flaubert. "J’ai une admiration sans borne pour Flaubert, mais je pense que ça devait être épouvantable de vivre avec lui. Non seulement, il écrivait ses phrases et il les déchirait. Mais en plus il avait une pièce chez lui qu’on appelait 'le gueuloir' où il allait voir si ça passait le stade de l’oral." Une allusion à Emmanuel Macron, "toujours à la recherche du mot juste."

Auditrice des discours présidentiels

Brigitte Macron a un rapport particulier à l'écriture du Président, puisqu'elle entend ses discours lorsqu'il les écrit. "En règle générale, je lui dis que c’est un peu long parce que je ne suis pas bon public, qu’il est tard, que je vais peut-être l’écouter debout ce discours", a expliqué la Première dame.



Des critiques semblent-ils entendues par le Président de la République. "Et le lendemain, j’entends le discours, il est totalement modifié. Il l’a réécrit pendant la nuit, et il le réécrit dans la voiture quand on y va." Ce qui fait conclure à Brigitte Macron : "je pense qu’il est fondamentalement un écrivain."