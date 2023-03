"Derrière la brume" : suite et fin d'une belle histoire d'amitié et de courage

Saison 3 - 107. "Derrière la brume" : une tendre histoire d'amitié entre un ours et une fourmi (partie 2)

Saison 3 - 107. "Derrière la brume" : une tendre histoire d'amitié entre un ours et une fourmi (partie 2)

En partenariat avec RTL, Albin Michel Jeunesse ouvre sa grande bibliothèque. Pour cette saison 3 de Lis-moi une histoire, les bibliothèques et les médiathèques se mobilisent. Au programme : de l'aventure bien sûr, de l'amitié, du suspense, mais aussi de l'amour...

Découvrez la suite et fin de Derrière la brume, de Ramona Bădescu et Amlie Jackowski.

"Ce matin-là, dans La Grande Forêt, la fourmi ouvrit mollement un oeil, puis sursauta d'épouvante en s'apercevant qu'elle était totalement seule dans la fourmilière. De tous les mardis du monde, la Fourmi n'en avait connu aucun de solitude, jamais encore elle n'avait oublié de se réveiller. Elle sortit donc à toutes jambes pour arriver à temps au rassemblement général, mais ce qu'elle ne vit pas, derrière la brume de ce matin opaque, c'est l'énorme masse brune qui venait de la percuter de plein fouet...

La liberté de sortir du rang, la culpabilité qui en découle, le courage, la peur et l'amitié émancipatrice, sont les ressorts de cette magnifique histoire."



À partir de 6 ans.

Pour les enseignants qui souhaitent utiliser ce conte en classe quelques infos utiles :

Ramona Bădescu est née en 1980 en Roumanie. Avec l’exigence et la fantaisie qui la caractérisent, elle propose des textes à double lecture, pour petits et pour adultes. Chez Albin Michel Jeunesse, elle a publié la série des Pomelo, avec Benjamin Chaud, Ce que je peux porter avec Bruno Gibert, Le Bal d’automne et Tristesse et Chèvrefeuille avec Aurore Callias et, à l’automne 2017, Jours colorés, illustré par Amélie Jackowski, la suite de Derrière la brume. Elle est également comédienne et vit à Marseille.

Derrière la brume Crédits : Albin Michel Jeunesse

Derrière la brume Crédits : Albin Michel Jeunesse

Derrière la brume Crédits : Albin Michel Jeunesse Précédent Suivant

Amélie Jackowski est diplômée des arts décoratifs de Strasbourg et depuis 1999 elle a illustré de nombreux albums pour différents éditeurs jeunesse (Belin, Nord-Sud, Actes Sud Junior, Hachette, Milan). Par ailleurs elle conçoit et anime des ateliers, expose des images et poursuit son travail de peinture.



Le site J'enseigne avec la littérature jeunesse propose plusieurs pistes et idées (amitié, solidarité, courage, destin etc) pour travailler en classe avec ce livre. Vous pouvez aussi vous lancer dans une étude sur les fourmis. Pour cela il existe un site très bien construit qui propose un pas à pas pour installer une fourmilière en classe : acideformik . Bonne installation à vous !

>> Lis-moi une histoire est un podcast présenté par Laurent Marsick. Chaque épisode, vous propose une histoire passionnante, fascinante, instructive.