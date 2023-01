"Un amour de Dragon" : une tendre histoire d'amitié, de solidarité avec une pincée d'amour

En partenariat avec RTL, Albin Michel Jeunesse ouvre sa grande bibliothèque. Pour cette saison 3 de Lis-moi une histoire, les bibliothèques et les médiathèques se mobilisent. Au programme : de l'aventure bien sûr, de l'amitié, du suspense, mais aussi de l'amour...

Découvrez Un amour de dragon, de Claire Ubac et Irène Bonacina. L'histoire est lue par Murielle Andrieux, de la bibliothèque Pierre Veilletet à Bordeaux-Caudéran. "Une licorne à toute petite corne, un basilic grognon qui louche sans pétrifier personne, un dragon qui pète le feu par le mauvais bout et une sirène qui chante comme une casserole : en voilà de drôles de cocos !

Après avoir entendu dire que sur le Mont Flûte une bonne mère l'Oie guérissait les infirmités, les 4 amis décident de tenter leur chance. Mais derrière ce mythe se cache en fait une escroquerie machiavélique montée par le seigneur du château pour capturer les créatures fabuleuses... Faits prisonniers, la licorne, le basilic, le dragon et la sirène vont se lier avec leurs compagnons d'infortunes et, ensemble, fomenter une révolte spectaculaire !"

Dans le tome 2 proposé ici, la licorne à petite corne, le basilic qui vole de travers, le dragon qui pète le feu par le mauvais bout et la sirène qui chante faux vivent au château de la Cornette avec tous leurs amis mal fichus. Plein de mignons monstrelets sont même nés... On décide donc d'ouvrir une école et d'embaucher une maîtresse : une charmante dragonne à poigne, qui séduit tout le monde... et en particulier le dragon des lieux. Mais difficile d'être à l'aise avec sa bien-aimée quand on est un dragon qui pète le feu au lieu de le cracher. Embarras, peur du ridicule, évitement... L'énergie qu'il déploie à cacher son infirmité est telle qu'il ne parvient pas à être lui-même. Pendant ce temps, les brigands kidnappent la dragonne pour obtenir une rançon..."

Pour les enseignants qui souhaitent utiliser cette histoire en classe :

La littérature jeunesse regorge de livres qui parlent de dragons. Livres documentaires, ou histoires pour les plus petits. Dans la série livre doc, on trouvera aux éditions Little Urban une grande et belle encyclopédie des dragons. Le Livre extraordinaire des dragons de

Stella Caldwell et illustré par Kenny Gonzalo. Chaque dragon est fidèlement représenté sous la forme d'un dessin spectaculaire. Pour chacun d'entre eux, sept à huit anecdotes incroyables et un focus spécifique qui présente le lieu d'origine du mythe, le type de tanière, le comportement ou les pouvoirs du dragon."

La plus ancienne mention de dragon date d'il y a plus de 5.000 ans, la cité internationale de la Tapisserie propose sur son site une "histoire de dragons" qui pourra servir en classe pour étudier à la fois le mythe du dragon et l'histoire tout simplement.



Vous trouverez par exemple sur le site Chloecole le projet imaginé par cette enseignante géniale : "Projet Drôles de créatures". Toutes les ressources nécessaires sont en ligne. Un superbe travail pour les enseignants.

