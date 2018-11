"Cuirs", "velours" et "pataquès" : ces erreurs de liaisons fréquentes

publié le 17/11/2018 à 09:40

Un cuir, quand ce n’est pas une peau de bête, c’est une erreur de liaison, "qui consiste, nous explique l’Académie, à effectuer à mauvais escient une liaison en t : [comme dans] Il s’est mis(T) au travail [au lieu de "il s’est mis(Z) au travail"] ; [ou dans] J’ai cru(T) apercevoir un écureuil [au lieu de "J’ai cru apercevoir un écureuil"].



Un cuir est donc un son "t" mal placé. Quant à un velours, c’est une liaison erronée "en z" : vingt(Z) euros [au lieu de "vingt(T) euros"] ; les dix-huit(Z) ouvrages ; [au lieu de "les dix-huit(T )ouvrages "], Il est venu aujourd’hui(Z) encore [au lieu de "il est venu aujourd’hui encore"]. "Ces deux types de liaisons fautives, [cuirs et velours], sont aussi appelés des pataquès". D’ailleurs, le mot "pataquès" vient d’une vieille faute de liaison et de construction que l’on entend parfois : "Je ne sais pas t-à qui est-ce" - au lieu de : "Je ne sais pas Zà qui c’est."

Bien entendu, pour que l’on ait donné un nom à ces fautes, c’est qu’elles sont très fréquentes. En effet, mine de rien, les liaisons sont un sujet très complexe, sur lequel s’interrogent quantité d’auditeurs de RTL. Il en a déjà été question dans cette chronique l’an dernier, sous l’angle des liaisons obligatoires, et souvent oubliées, comme celle avec l’euro. Pour rappel : on dit un "neuro", deux "zeuros", vingt "teuros", "cent teuros", "deux cents zeuros", comme on dit "un nan", "deux zans", "vingt tans", "cent tans", "deux cents zans". C’est simple.



D’ailleurs, il y a des liaisons que tous les francophones effectuent sans se poser la moindre question : nous(Z) allons, mes(Z) enfants, six(Z) œufs, etc. Même en maternelle, on ne doit pas entendre souvent : "je veux des Hoeufs", "je veux jouer avec les Henfants". Ces liaisons-là, nous les faisons d’instinct. C’est nettement plus complexe pour les étrangers qui essaient d’apprendre notre langue. Ils ont bien du mérite, en particulier sur le sujet des liaisons.