Qui était Charles Darwin, le père de la biologie moderne ?

Vous vous demandez peut-être pourquoi il est essentiel que vos enfants connaissent la vie de Magellan, Pythagore, Zeus mais aussi le couteau suisse, le K-way ou encore Nina Simone, Frida Kahlo et Maya Angelou et tant d'autres ? Qui était Marie Curie et pourquoi une pomme a changé notre façon de voir le monde ?

Tous ces personnages, tous ces génies sont entrés dans la légende, certains ont changé le monde.

L'histoire de Charles Darwin. Charles Robert Darwin, né le 12 février 1809 à Shrewsbury dans le Shropshire et mort le 19 avril 1882 à Downe dans le Kent, était un naturaliste et paléontologue britannique.

"Découvrez la vie et les idées du père de la biologie moderne. Comment Charles Darwin a-t-il révolutionné notre vision du monde ? Très curieux depuis l'enfance, Charles s'intéresse de près aux animaux et s'interroge sur le monde qui l'entoure. Après un long voyage à travers les mers sur le Beagle et des années de recherches et d'observation, il présente sa théorie sur l'évolution des espèces par sélection naturelle. Il choque alors une grande partie de la société mais fait avancer la science d'un pas de géant."

Texte Dan Green, illustré par Rachel Katstaller.

Charles Darwin Crédit : Gallimard Jeunesse

