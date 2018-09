et Nassim Aziki

publié le 03/09/2018 à 09:55

Serge Joncour fait sa grande rentrée littéraire. L'écrivain de 56 ans, à qui l'on doit une douzaine de livres, parmi lesquels le magnifique Repose-toi sur moi (prix Interallié en 2016), vient de publier Chien-loup. Un livre époustouflant où l'auteur atteint un souffle de romanesque absolu.



On y découvre deux histoires à un siècle de distance : d'un côté, un couple parisien qui loue une maison au sommet d'une colline du Lot, loin des hommes mais au contact des bêtes qui peuplent ces étendues sauvages, dont un étrange chien-loup fait partie.

Et de l'autre, pendant la Première Guerre mondiale, l'histoire d'un dompteur allemand qui se réfugie dans cette même maison avec ses fauves malgré l'hostilité des villageois d'en-bas. Comment tout cela s'est-il terminé il y a 100 ans ? Qui est ce chien-loup ? Que va-t-il arriver au couple parisien ?

Le livre nous offre un suspense haletant au travers d'un passionnant tableau historique comme nous l'explique Serge Joncour : "Il y a plusieurs idées dans ce roman, au travers de ce livre on sort du monde, on sort de la civilisation, on est en quelque sorte hors de tout (...) j'évoque aussi l'amour car c'est intéressant (...) Les animaux ont un projet, nous foutre dehors !".



Chien-loup, de Serge Joncour est publié chez Flammarion.

"Chien-loup" de Serge Joncour Crédit : Flammarion