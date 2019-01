publié le 21/10/2018 à 08:15

C'est un véritable mythe vivant. Ses pièces sont jouées dans le monde entier, à commencer par la plus célèbre, Du vent dans branches de sassafras. "Pour devenir centenaire, il faut commencer jeune", a écrit l'homme de lettres dans l'un de ses livres. Une jeunesse d'esprit et d'âme qui ne l'a jamais quitté. "J'ai cette chance, j'ai cette grâce d'avoir été habité par cette chose, cette façon de regarder la vie avec une certaine dérision en même temps et avec passion", a raconté René de Obaldia.



René de Obaldia a touché à tous les genres et a notamment écrit un roman incroyablement visionnaire, intitulé Le centenaire, paru en 1959. " J'étais jeune et je ne pensais pas, à cette époque, un jour que j'allais rejoindre mon personnage", a confié l'auteur de 100 ans, avant de continuer : "Pour le théâtre j'ai eu bien sûr, un succès considérable avec Du vent dans les branches de sassafras, grâce à un acteur étonnant, génial, qui est Michel Simon, que j'ai fait revenir à la scène. L'un des fleurons de ma couronne si je peux dire, ce serait quand même Innocentines, un poème pour enfants et quelques adultes. Beaucoup de ces poèmes sont dans les manuels scolaires. Grâce à ça, je reçois des cahiers entiers, des colliers. (...) Dès mon plus jeune âge, la poésie m’intéressait".

Formidable leçon de jouvence du beau centenaire René de Obaldia. On lui souhaite, pour lundi 22 octobre 2018, le plus joyeux des anniversaires.

"Innocentines" est paru en 2005 Crédit : Éditions Grasset