publié le 28/08/2018 à 08:30

La rentrée littéraire est là et avec elle une avalanche de nouveaux titres qui viennent orner les rayons de vos librairies préférées. Cette année, 567 nouveaux livres vont paraître d'ici le mois d'octobre, une once moins que l'an passé puisque 2017 avait connu quelques 581 sorties. Cette année, trouver la perle rare dans cette mer d'encre et de papier sera particulièrement difficile.



Aucun livre, aucun auteur ne s'impose comme une évidence. Aucun n'écrase la concurrence. Bien malin, par exemple, celui qui peut prédire les lauréats des grands prix de l'automne, à commencer par le Goncourt. Particularité de ce cru 2018 : une belle représentation des nouveaux noms. Il faut remonter à plus de 10 ans pour trouver autant de premiers romans, 94, dans une rentrée littéraire.

Nous avons donc sélectionné pour vous, nos cinq coups de cœur et nos cinq déceptions de cette rentrée littéraire. De quoi guider votre regard dans les rayons surchargés de votre libraire.

Les 5 coups de cœur de la rédaction

Chien-loup, Serge Joncour (Flammarion) - Un couple de Parisiens loue une maison abandonnée en pleine nature dont ils découvriront l'histoire tragique. De la boucherie de 14/18 aux appétits féroces des GAFA, un grand roman sur la sauvagerie tapie en l'homme quels que soient son degré de civilisation et les époques.



À son image, Jérôme Ferrari (Actes Sud) - Le Goncourt 2012 revient avec son livre le plus épuré et le plus accessible. Il brosse pour la première fois un portrait de femme, une photographe corse morte dans un accident de la route. Au rythme de la messe de funérailles, le lecteur remonte le cours de la vie d'Antonia. Bouleversant et profondément humain.



La Chance de leur vie, Agnès Desarthe (L'Olivier) - Hector, Sylvie et leur fils Lester quittent la France et s'envolent vers les États-Unis où une nouvelle vie les attend. Rien ne se passera comme prévu. La famille mise à nu, pour le pire et peut-être le meilleur sous la plume subtile d'Agnès Desarthe.



La Vraie vie, Adeline Dieudonné (L'Iconoclaste) - 94 premiers romans dans cette rentrée. Voici notre préféré. Le formidable récit d'apprentissage d'une gamine ou quand la candeur des contes de notre enfance se mêle à la terreur des thrillers de Stephen King.



Reviens, Samuel Benchetrit (Grasset) - Son fils est parti, son ex-femme et le fisc le harcèlent, l'inspiration l'a abandonné, l'écrivain loser de Reviens a tout pour vous miner le moral. Pourtant, Samuel Benchetrit en fait le livre le plus drôle et le plus tendre de la rentrée !

Les 5 déceptions de la rédaction

Un tournant de la vie, Christine Angot (Flammarion) - Une femme, deux hommes... Sur le thème du trio amoureux, l'auteure du Marché des amants publie un livre bavard et creux. Pour les atermoiements ou l'immuabilité du sentiment amoureux, lisez ou relisez L'éducation sentimentale de Flaubert !



Un monde à portée de mains, Maylis de Kérangal (Verticales) - On attendait avec impatience et sympathie l'auteure de Réparer les vivants, Grand Prix RTL-Lire 2014. Notre déception n'en est que plus vive. Maylis de Kérangal semble s'autocariturer dans ce récit de formation de trois étudiants d'une école d'art bruxelloise. Un grand retour malheureusement en trompe-l’œil...



Vivre ensemble, Emilie Frêche (Stock) - Le livre a défrayé la chronique avant même sa parution parce que l'épouse de François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, s'est reconnue, elle et son fils, dans deux personnages peu amènes de cette autofiction. Beaucoup de bruit pour presque rien tant ce roman sur les difficultés des familles à se recomposer enfile les clichés et l'insignifiance stylistique.



Le Train d'Erlingen, Boualem Sansal (Gallimard) - Autre retour attendu d'un autre auteur que nous apprécions. Patatras ! Si Boualem Sansal est fidèle aux thèmes qui lui valent notre estime et notre respect : la mise en garde contre les obscurantismes et les extrêmismes religieux, l'islam radical en tête et le refus de s'y soumettre, l'auteur du Village de l'Allemand s'égare dans une fiction trop complexe et confuse. Dommage !



Jacques à la guerre, Philippe Torreton (Plon) - L'acteur nous avait enchanté il y a quatre ans avec la tendre évocation de sa grand-mère dans Mémé, joli succès mérité de librairie. Il raconte ici la vie de son père et la magie n'opère plus. Trop long, trop lourd, le Mon père, ce héros version Philippe Torreton a fini par nous tomber des mains.