publié le 14/10/2019 à 19:11

Elle n'était qu'une ombre, une silhouette mais la voilà désormais dans la lumière. Adrénaline, la fille du grand chef de guerre gaulois Vercingétorix vient d'être dévoilée. Elle sera la nouvelle héroïne du prochain album d'Astérix qui sortira à la fin de ce mois d’octobre.

Moue boudeuse, pose impérieuse de cheffe en devenir, gigantesque tresse de cheveux roux et un collier d'or qui ressemble fortement aux casques de portent les adolescents d'aujourd'hui, voici le visage de ce nouveau personnage.

Après Astérix et la Transitalique paru en 2017, nos irréductibles Gaulois reviendront en librairie le 24 octobre 2019 avec ce 38ème épisode de la série imaginée par Albert Uderzo et René Goscinny. Il s'agira du quatrième album réalisé par les mains désormais expertes de Jean-Yves Ferri et Didier Conrad.

La fille de Vercingétorix sortira partout en Gaule le 24 octobre !

Pour la première fois dans la genèse des buveurs de potion magique, une femme est au cœur de l'histoire. "C'est dans l'ère du temps, soulignait Jean-Yves Ferri au micro de RTL. Vercingétorix est là depuis le début, en filigrane. Le village est né lorsqu'il a jeté les armes à Alésia et qu'il est emmené à Rome".

Un personnage central qui n'a pourtant eu droit au cours de l'ensemble des pérégrinations de nos amis qu'à une seule petite case. Il en sera de même d'ailleurs dans cette nouvelle bande-dessinée : "On va le laisser dans son rôle historique même si cette histoire est partie de Vercingétorix lui-même". Celui qui a osé s'opposer à César n'apparaîtra pas.

Adrénaline sera donc au cœur de cette histoire. Traquée par les Romains, elle trouvera refuge dans le village des irréductibles Gaulois et cette adolescente va tout naturellement bousculer le quotidien tranquille des lieux. Crise d'adolescence, poids de l'hérédité et de la célébrité seront évoqués dans cet album qui sera commercialisé le 29 octobre 2019.

Le rôle d'Astérix et Obélix ? Pour Astérix, il sera le protecteur d'Adrénaline. Obélix lui aura un rôle plus complexe. Notre éternel adolescent arrivera-t-il à s'adapter à ces changements d'ambiance au village ?