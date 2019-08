Le musée Louis de Funès ouvre ses portes à Saint-Raphaël

et Hugo Amelin

publié le 31/07/2019 à 16:15

Mercredi 31 juillet 2019, Julia de Funès la petite-fille de Louis de Funès a ouvert les portes du musée dédié à son grand-père, 105 ans exactement après la naissance du comédien. Le musée est situé à Saint-Raphaël, dans le Var, là où ont été tournées certaines scènes du Corniaud et près de la gendarmerie de Saint-Tropez.

Le musée Louis de Funès permet de découvrir l'homme qui a incarné tant de personnages cultes. "Tout le long du musée, il y a des gags pour les enfants, des jeux" a expliqué Grégory Bozonnet, le chef de projet, à RTL. Le public peut aussi découvrir les caméras Super 8 qui ont appartenu à Louis de Funès, les photos de ses premières années de carrière au théâtre et dans les cabarets. Il est même possible de danser en imitant Rabbi Jacob, et d'écouter les bandes originales de certains de ses films.

Le comédien faisait rire notamment grâce aux défauts de ses personnages. Il est particulièrement connu pour avoir joué dans La Grande Vadrouille et le Corniaud avec Bourvil en 1965 et 1966, Les Aventures de Rabbi Jacob en 1973, mais aussi dans La Soupe aux choux, La Folie des Grandeurs avec Yves Montant ou encore dans Le Gendarme de Saint-Tropez.

Le musée Louis de Funès à ouvert ses portes le 31 juillet 2019 Crédits : Hugo Amelin pour RTL | Date : 31/07/2019 6 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Le musée Louis de Funès à ouvert ses portes le 31 juillet 2019 Crédits : Hugo Amelin pour RTL | Date : Il est situé à Saint-Raphaël, dans le Var Crédits : Hugo Amelin pour RTL | Date : C'est sa famille qui en a pris l'initiative Crédits : Hugo Amelin pour RTL | Date : On y découvre l'homme derrière le personnage Crédits : Hugo Amelin pour RTL | Date : Il est notamment connu pour Les Aventures de Rabbi Jacob Crédits : Hugo Amelin pour RTL | Date : Ou encore La Grande Vadrouille, avec Bourvil Crédits : Hugo Amelin pour RTL | Date : 1 / 1 < > +