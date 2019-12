Alanis Morissette annonce une tournée en 2020

et AFP

publié le 03/12/2019 à 02:34

Surprise pour les fans. La chanteuse canadienne Alanis Morissette revient sur les devants de la scène avec une nouvelle chanson et une tournée prévue pour 2020. L'artiste avait marqué les années 1990 avec son célèbre album "Jagged Little Pill", sorti il y a bientôt 25 ans.

La musicienne de 45 ans a dévoilé son nouveau single "Reasons I Drink", extrait de son opus "Such Pretty Forks in the Road". Ce neuvième disque sortira le 1er mai 2020, une belle surprise pour les fans qui n'avaient pas eu le plaisir de découvrir un nouvel album depuis huit ans.

L'interprète des tubes "Ironic", ou encore "Hand in My Pocket" sera accompagnée sur scène de l'Américaine Liz Phair et le groupe Garbage. La tournée de 31 dates débutera en juin prochain.