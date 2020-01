Affaire Matzneff : "On a tous une culpabilité d'avoir décerné ce prix", révèle Beigbeder sur RTL

publié le 10/01/2020 à 11:16

Membre du jury du Renaudot, remis à Gabriel Matzneff en 2013, Frédéric Beigbeder s'est de nouveau exprimé sur l'affaire qui secoue le monde littéraire depuis plusieurs semaines.

Dans Le Consentement, Vanessa Springora raconte l'emprise qu'avait eu sur elle l'écrivain durant son adolescence, alors qu'il qualifiait leur relation "d'amoureuse". "Jamais je n'aurais pu imaginer l'histoire que j'ai lue dans son livre, parce qu'évidemment,on ne disposait que de la version de Matzneff, à savoir une relation amoureuse entre un homme et une jeune femme un peu trop jeune, mais consentante", démarre l'écrivain au micro de RTL.

"Mais, quand j'ai ouvert Le Consentement, j'ai compris que c'était ça le mot important. Quand on a moins de 15 ans, il n'y a pas de consentement, même si la jeune femme le supplie d'être avec lui, il fallait résister", poursuit Frédéric Beigbeder avant de conclure : "J'ai été très bouleversé et on a tous une culpabilité au fond d'avoir décerné ce prix".