publié le 27/03/2020 à 15:31

À l'heure où le Président de la République lance l'opération militaire "Résilience" pour faire face à la terrible épidémie de coronavirus, Stéphane Bern a eu envie de s'entretenir avec celui qui a popularisé ce terme: le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Au cours d'une conversation passionnante, le médecin nous donne les "trois mots magiques" qui, selon lui, peuvent aider à traverser au mieux la période de confinement: "action, affection et réflexion". Et Boris Cyrulnik de développer: "action: il est nécessaire de s'imposer une heure d'activité physique par jour; l'affection: il faut dire aux proches que l'on ne peut pas voir en ce moment et qui nous manquent à quel point ils comptent pour nous, cela aura un effet tranquillisant; la réflexion: c'est la méditation, le lecture, l'écriture... autant de mécanismes de protection qui nous aideront à reprendre une vie normale après le confinement."

Le neuropsychiatre tient également à rappeler que le sens des mots importe beaucoup et que ce que nous sommes en train de vivre n'est pas une "crise", mais bien une "catastrophe": "après une "crise", par définition la vie reprend comme avant, or là quand la vie reprendra ça ne sera plus comme avant, il y aura eu un tournant majeur..."

Autre invité de Stéphane Bern ce vendredi: Line Renaud. Confinée chez elle bien sûr mais bien entourée, notamment par ses chiens: Pirate, Nueva, Lady et Oscar. L'isolement ne plaît guère à l'ancienne star de Las Vegas, mais elle en profite pour faire le "tri" dans ses souvenirs et travailler sur le deuxième tome de ses mémoires, qu'elle coécrit avec Bernard Stora et qui devraient donc sortir bientôt (sept ans après la parution chez Robert Laffont de Et mes secrets aussi).

Line Renaud Crédit : Line Renaud

"Astrid et Raphaëlle": un duo de choc de retour sur France 2

En fin d'émission, Stéphane s'entretient avec Lola Dewaere et Sara Mortensen: les deux héroïnes de la nouvelle série de France 2 Astrid et Raphaëlle. Une fiction policière extrêmement bien ficelée et ambitieuse dans laquelle une femme autiste qui travaille discrètement comme archiviste pour la police judiciaire fait équipe avec un commandant au caractère bien trempé. Lancée en avril 2019, plébiscitée par le public, la série a repris début mars 2020 et deux nouveaux épisodes seront diffusés ce soir: L'esprit de famille et L'homme qui n'existait pas.

ASTRID ET RAPHAËLLE Crédit : France 2