Académie française : Amin Maalouf est élu Secrétaire perpétuel

Les Immortels ont désigné leur nouveau Secrétaire perpétuel après le décès, cet été, d'Hélène Carrère d'Encausse. Deux candidats briguaient le poste, les écrivains Amin Maalouf et Jean-Christophe Rufin. Pour être élu, il fallait recueillir les votes d'au moins 20 participants sur les 35 membres actuels. Le vote s'est fait à bulletin secret dans une urne gardée par un huissier. Et c'est Amin Maalouf, Franco-Libanais de 74 ans, qui a été élu. Sa personnalité a fait l'unanimité, il est très impliqué dans les activités de l'institution où il a été élu en 2011.

Le Secrétaire perpétuel a d'abord un rôle de représentation. Dans l'ordre protocolaire de l'État français, le secrétaire perpétuel occupe le 24ᵉ rang. Il joue aussi le rôle de "manager", de directeur général : il anime les séances de l'Académie, dont celles du dictionnaire et veille au recrutement. Cinq fauteuils restent à pourvoir par exemple. Il contrôle aussi les finances de la vénérable institution qui sont dans le rouge depuis plusieurs années.

Un Secrétaire perpétuel, l'est-il à vie ? En théorie, oui, et c'est ce qu'a fait Hélène Carrère d'Encausse. Dans la pratique, non. Ses trois prédécesseurs, dont Maurice Druon et Maurice Genevoix avaient préparé leur succession avant de démissionner.

Duel fratricide

L'écrivain franco-libanais Amin Maalouf, prix Goncourt 1993 avec Le Rocher de Tanios, faisait office de favori. Candidat de dernière minute, Jean-Christophe Rufin, lui aussi lauréat du Goncourt en 2001 avec Rouge Brésil, était l'outsider. Un duel fratricide ! Rufin avait prononcé le discours de réception de Maalouf sous la Coupole en 2012. Les deux hommes affichaient une amitié vieille de 30 ans. Lundi, Jean-Christophe Rufin a invité à diner Amin Maalouf pour évoquer l'élection. Celui-ci a décliné l'invitation. L'ambiance risque d'être un peu tendue cet après-midi.

Les académiciens se sont retrouvés à 15h pour leur séance de rentrée à huis clos, au cours de laquelle ils ont dû également fixer la première liste des romans en lice pour leur Grand Prix. La séance a été ouverte par un hommage à Hélène Carrère d'Encausse, prononcé par l'un des leurs, le poète Michael Edwards.