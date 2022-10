Face à la crise énergétique et à la nécessité d’améliorer son bilan carbone, le Groupe M6 a mis en place un plan de sobriété. Dans ce cadre, RTL cessera à partir du 1er janvier prochain sa diffusion en Grandes Ondes. Cette diffusion est en effet très énergivore (elle mobilise l’électricité correspondant à la consommation annuelle de 3.000 Français). RTL sera ainsi la dernière des radios à arrêter sa diffusion en ondes longues.

Si vous êtes habitué à écouter RTL en grandes ondes des moyens alternatifs existent pour continuer à profiter de RTL, malgré l’arrêt de la diffusion de nos programmes en grandes ondes. Voici les solutions alternatives selon votre situation.

Pourquoi arrêter d’émettre en ondes longues ?

Face à la crise énergétique, des actions de sobriété énergétique étaient nécessaire. RTL était la dernière radio de France à continuer à émettre en grandes ondes alors que ce mode d’écoute est devenu marginal. Ce procédé mis au point au début du 20ème siècle devient aujourd’hui obsolète car il est de moins en moins intégré dans les récepteurs



Comment savoir si j’écoute sur les ondes longues ou sur la FM ?

L’indication figure sur votre récepteur radio. Si votre récepteur est programmé sur les grandes ondes, la touche « LO » ,« LW », « GO » ou « AM » est enclenchée. S’il est programmé en mode « FM », c’est la touche « FM » qui est enclenchée.

Comment continuer à écouter RTL ?

Basculer sur la radio FM : La façon la plus simple d’écouter RTL, sur votre poste de radio ou en voiture, est de basculer votre récepteur en FM, sur la fréquence de votre ville. La liste complète des fréquences, disponible en cliquant ICI, vous permet de trouver celle correspondant à votre localisation. La FM fonctionne également dans certaines zones frontalières de Suisse, Allemagne ou Belgique.

Tous les postes de radio et autoradios proposent la réception FM depuis les années 70. Si votre poste de radio est encore plus ancien, il peut arriver qu’il ne reçoive pas la FM. Dans ce cas, il faut vous équiper d’un appareil plus récent.

Le digital à la rescousse : Si vous êtes situé dans une zone non couverte par la FM vous pouvez écouter RTL sur les supports digitaux. RTL est ainsi accessible sur rtl.fr via votre ordinateur, votre téléphone portable. Sur votre téléphone portable il est préférable de télécharger gratuitement l’application RTL.

Il est également possible d’écouter RTL en digital si vous disposez d’une radio connectée ou sur votre télévision via votre box Internet. Enfin si vous disposez d’une enceinte connectée, vous pourrez écouter RTL. Sur les enceintes Google il faudra indiquer "OK Google lance le live RTL" et sur les enceintes Amazon il faudra indiquer "Alexa lance RTL". Le site internet et l’application permettent l’écoute en direct ou en différé.



Le DAB+ : Depuis 2020, RTL déploie progressivement sa diffusion en DAB+. Ce nouveau mode de diffusion permet une meilleure expérience d’écoute pour les auditeurs, notamment en situation de mobilité, et viendra en complément du réseau FM. Cela suppose d’être équipé d’un poste de radio disposant du mode de réception DAB+ Les modèles vendus aujourd'hui proposent déjà cette option (le logo DAB+ est indiqué sur l'appareil).

Il existe des postes de radio à tous les prix vous proposant de recevoir le DAB+, la FM et la radio numérique. Lors de la première utilisation, il vous suffira de lancer une mémorisation des radios sur votre récepteur. À noter que les autoradios des voitures neuves vendues en France depuis 2020 intègrent la technologie DAB+.

En DAB+ la notion de fréquence disparaît, une liste de toutes les stations radios que vous captez s’affiche sur l’écran des postes DAB+. Certains récepteurs permettent l’affichage de données enrichies telle que le nom de l’émission, du texte, le logo de la station ainsi que des images. Il existe une diversité de modèles de récepteurs identifiables grâce au logo DAB+. Il suffit de sélectionner RTL dont le nom s’affiche sur l’écran de votre poste radio DAB+.

Dans certains modèles de véhicules automobiles, il est facile de convertir l’autoradio pour le rendre compatible avec le DAB+. Pour cela nous vous invitons à vous rapprocher de votre concessionnaire automobile ou de votre garagiste afin de savoir si votre autoradio peut être compatible avec le DAB+.



La box Internet/télévision : Si vous disposez d’une box internet pour recevoir la télévision, il est possible d’écouter RTL depuis votre poste de télévision via la box Internet. Vous trouverez les stations de radio disponibles dans votre box en cliquant sur le bouton "menu" de votre télécommande ou en contactant votre opérateur.

Vous nous écoutez depuis l’étranger ? À l’étranger, vous pourrez continuer à nous écouter uniquement via le digital sur notre site RTL.fr ou notre application RTL pour smartphone et tablettes.

