publié le 17/05/2018 à 14:05

La cérémonie de remise des prix, qui a lieu le mercredi 16 mai 2018 au Ministère de l’Économie et des Finances, distingue 15 lauréats. Le groupe M6 félicite les start-up récompensées, qui contribuent au développement de l’activité économique et à la création d’emplois en France.



Créé en 2004, avec le soutien de M6 et lancé chaque année dans l’émission CAPITAL, le concours bénéficie d’une importante notoriété et séduit année après année un nombre croissant d’entrepreneurs.

Le concours Graines de Boss représente surtout trois grands points importants : une mécanique unique joignant la sélection rigoureuse des lauréats et une implication forte des membres-jurés, une communauté qui partage les mêmes valeurs d’audace, d’innovation et de solidarité, et un tremplin à l’export pour les lauréats en Grande Bretagne, en Suisse Romande et au Canada.

Les 15 lauréats de la 14ème édition

BRUCE : agence d’intérim nouvelle génération 100 % digitale.



CAMTOY : créateur de solutions connectées pour animaux de compagnie.



EXPENSYA : solution intelligente qui révolutionne la gestion des frais professionnels.



HAVR : la première serrure connectée à ouverture lumineuse.



ISKN : technologie unique destinée à faciliter et enrichir l’interaction avec le monde numérique.



IT’SMYCAR : rentabiliser sa voiture en participant à des campagnes de communication.



LANCEY : le premier radiateur électrique intelligent et connecté avec batterie intégrée.



MAINBOT : robot modulaire et intelligent combinant contenus éducatifs et comportements affectifs.



MEET IN CLASS : la plate-forme des cours de soutien scolaire en petits groupes.



MINI GREEN POWER : mini-centrales vertes.



MOOVONE : solution digitale de coaching.



PHARMA EXPRESS : livraison de médicaments en moins d’1h, 7j/7 et 24h/24.



SBS : fabricant de solutions acoustiques et connectées.



SEEQLE : profilage de candidats à travers la publicité d’offres d’emploi sur les réseaux sociaux.



WENOW : solution connectée qui aide entreprises et automobilistes à réduire leur consommation de carburant et à neutraliser leurs émissions de CO2.