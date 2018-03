publié le 22/03/2018 à 15:20

Le monde de l'entrepreneuriat Tech progresse-t-il en terme de représentation des femmes ? Pour le savoir, StartHer a publié ce mercredi 21 mars, pour la quatrième année consécutive, son baromètre d'analyse pour l'année 2017.



"C’est avec beaucoup de fierté pour notre écosystème que nous pouvons affirmer qu’en 2017, presque tous les voyants de l’entrepreneuriat féminin étaient au vert", écrit l'association dans son communiqué.

Proportion de femmes dirigeantes de start-up, classement des trois entreprises ayant levé le plus de fonds, ce "baromètre StarHer-KPMG" dresse un bilan optimiste de l'évolution d'un secteur où les femmes restent, comme dans beaucoup de domaines, sous représentées par rapport à leurs homologues masculins.

Explications avec les chiffres clés de cette étude statistique qui pourrait alors encourager d'autres femmes à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale.

Les femmes lèvent (un peu) plus d'argent

Pour survivre dans l'écosystème start-up, il est parfois indispensable de lever des fonds avant de stabiliser sa trésorerie et de voler de ses propres ailes. La grande majorité des jeunes pousses françaises réussissant cet exploit sont dirigées par des hommes.



En 2017, seulement 14,5% des start-up étaient dirigées par des femmes, soit 1,5 point de plus qu'en 2016.



D'une manière générale, les entreprises françaises ont levé plus d'argent l'année dernière qu'en 2017. Naturellement, le montant total levé par les femmes en France (142,5 millions d'euros) a lui aussi augmenté de 13% par rapport à 2016... mais ce chiffre est "légèrement moins rapide que le marché global", note StartHer dans son baromètre.



En moyenne, les cheffes d'entreprises ont également réussi à lever 1,5 million d'euros... contre 3,2 millions pour les hommes. Soit moitié moins.

Le classement des trois entreprises dirigées par des Françaises ayant levé le plus de fonds en 2017 Crédit : Baromètre Starther KPMG

Quelles sont les activités de ces cheffes d'entreprises ?

La moitié (51%) des start-ups dirigées par des femmes ont investi le secteur d'Internet, du commerce ou des services en ligne tandis que 26% concentrent leurs activités dans le monde du logiciel et des services informatiques. Elles étaient 11% en 2016, preuve que les femmes ont toute leur place dans ce monde trop souvent considéré comme masculin.



Viennent ensuite les biotechnologies pour 13% des femmes, l'électronique et l'informatique pour 8% et les matériaux, matières premières et l'énergie pour 2% d'entre elles.