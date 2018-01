publié le 25/01/2018 à 14:00

Et si on arrêtait les beaux discours pour, enfin, passer à l'action ? C'est en quelque sorte le crédo d'un Startup Weekend. Cet événement franchisé, organisé sous la houlette de l'entreprise américaine Techstars et par des bénévoles partout dans le monde, accueille des hommes et des femmes le temps d'un week-end.



L'objectif ? Créer des équipes autour d'un projet et aboutir en 54 heures top-chrono à une première ébauche d'entreprise viable. Impossible vous avez dit ? C'est bien mal connaître ces événements qui rythment les week-ends de personnes talentueuses et passionnées par l'entrepreneuriat comme les innovations technologiques.

Si vous ne deviez assister qu'à un seul de ces rendez-vous ce serait celui-ci : le Global Startup Weekend Women, dont RTL Girls est fier partenaire. Comme son nom l'indique, ce dernier mettra à l'honneur les talents des femmes, et ce partout dans le monde, du 9 au 11 février prochain.

En plus de la capitale française, l'événement se déroulera simultanément dans une vingtaine de villes dispersées sur les cinq continents avant une grande finale à Paris autour de la journée des droits des femmes en mars prochain. Une première mondiale après trois éditions françaises du Startup Weekend en 2015 et 2016.

Passer à la vitesse supérieure

Cette opération ambitieuse, on la doit à une quinzaine de femmes bénévoles, usant depuis septembre dernier leurs pauses déjeuners, soirées et jours de repos à l'organisation de ces deux jours et demi d'inspiration mais surtout d'action.



"On nous dit tout le temps qu'il faut être ambitieuses, donc cette année, on a voulu passer à la vitesse supérieure, allier nos forces avec le réseau Techstars et créer un mouvement global qui a vocation à perdurer dans le temps", explique à Girls Armonie Bellepeau Crochet, 25 ans, l'une des coordinatrices du projet.

Armonie Bellepeau Crochet, 25 ans, l'une des coordinatrices du projet Crédit : Global Startup Weekend Women

Elle-même à la tête d'une entreprise, la jeune femme ajoute cependant qu'un Startup Weekend "n'a pas la prétention de former des entrepreneures mais plutôt des esprits entrepreneurs : cela passe par la libération de la créativité, la valorisation du collectif, et la suppression de tous les processus qui ne servent à rien".



Ces processus, ce sont ceux que l'on retrouve dans les grandes entreprises françaises, celles que sont allées chercher les organisatrices pour financer leur événement. Parmi elles, AccorHotels, RCI Bank and Services ou encore Air France.



Si ces groupes ont tout à gagner en termes d'image de marque, ils viennent également chercher dans un Startup Weekend comme celui-ci d'autres bénéfices, comme l'explique Chloé Rossignol, 24 ans, en charge des partenariats de l'événement.



"C'est aussi une manière pour eux d'attirer les talents en innovation, de faire de celles occupant des postes à hautes responsabilité des modèles dans leur entreprise et enfin de venir observer de nouvelles manières de travailler", détaille Chloé.

Chloé Rossignol, 24 ans, en charge des partenariats de l'événement Crédit : Global Startup Weekend Women

Se lancer dans un éco-système parfait

Pour les jeunes femmes, le Global Startup Weekend Women s'inscrit aussi dans une dynamique politique. Alors que le gouvernement français déclarait une "grande cause nationale" dédiée à l'égalité entre les femmes et les hommes l'année dernière, il était évident que Paris devait être à initiative d'un mouvement de cette ampleur.



Durant le week-end sont attendus des profils "business, tech et design". "Pour tester son idée, le meilleur moyen c'est de se lancer dans cet éco-système parfait et bienveillant", encourage Armonie Bellepeau Crochet avant de rappeler qu'un Startup Weekend, c'est l’équivalent de six mois de travail en solitaire.



Et bonne nouvelle pour les lectrices de RTL Girls : nous vous offrons un code de réduction de 20 euros (1) pour l'achat d'un ticket d'entrée, fixé à 60 euros. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas passer à l'action, maintenant !



