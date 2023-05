Spice Girls : pourquoi leur concert en 2019 à Dublin a été un fiasco

ON VOUS EN REPARLE - Le concert raté des Spice Girls à Dublin

Les Spice Girls reprennent du service. Après leur dernière tournée en 2007, la nouvelle d'une quinzaine de concerts fait grand bruit. Le groupe-phare des années 90 a même sorti une bande-annonce pour l'occasion.

Même si ça se fera sans Victoria Beckham, devenue entretemps une papesse de la mode et qui leur a envoyé un message d'encouragement sur Instagram, Emma Bunton, Mel B, Mel C et Geri Horner reformeront le temps d'une tournée les Spice Girls.

Le public est au rendez-vous. La première étape est au Croke Park Stadium, à Dublin, et dans la foule 58.000 spectateurs attendent avec impatience le groupe britannique.

Malgré un public au rendez-vous, des costumes dingues et une belle mise en scène, les problèmes sonores se multiplient. Sur les réseaux sociaux, des spectateurs partagent des vidéos du concert. Une internaute explique sur Twitter que les gens ne comprennent parfois même pas de quelle chanson il s’agit.

Un couac difficile à pardonner pour de telles stars et alors même que le prix des billets avoisinait les 100 euros. Certains spectateurs ont quitté le stade. La tournée Spice World s’est finalement achevée sans encombre près d’un mois plus tard après un tour du Royaume-Uni.

