Facebook Messenger en panne ce jeudi, l'envoi de messages très perturbé

Messenger compte plus d'un milliard utilisateurs actifs

publié le 10/12/2020 à 13:07

Pas de panique si vous n'arrivez pas à envoyer et à recevoir des messages via Messenger ce jeudi 10 décembre, vous n'êtes pas seul. Le service de messagerie de Facebook est victime d'une importante panne en France, dans la plupart des pays d'Europe, en Amérique du Nord et en Asie du Sud.

Le site collaboratif Down Detector qui permet à chaque utilisateur de remonter les perturbations subies sur les réseaux fait état de plusieurs milliers de rapports de dysfonctionnements de Messenger depuis ce matin. Interrogé par RTL, Facebook n'a pas encore donné suite à nos sollicitations.

Les perturbations affectent principalement l'envoi et la réception de messages sur l'application et la version Web de Messenger. Certains internautes rencontrent aussi des problèmes pour se connecter à Facebook, rafraîchir leur fil d'actualité Instagram et envoyer des messages privés.

Les plateformes de Facebook étaient déjà restées inaccessibles durant quelques heures fin novembre, privant des millions d'internautes de leurs services. Cette nouvelle panne intervient alors que le groupe de Mark Zuckerberg fait depuis mercredi l'objet de poursuites anti-trust aux Etats-Unis qui pourrait le contraindre à se séparer d'Instagram et de WhatsApp.