WhatsApp : il sera bientôt possible d'envoyer des messages sans son téléphone

Une innovation pratique pour les utilisateurs. Pour profiter de WhatsApp sur son ordinateur ou sur un autre appareil, jusqu'à présent il était nécessaire d'avoir votre votre téléphone connecté à côté. Sans quoi, impossible d'envoyer ou de recevoir des messages.

Dorénavant, cette restriction ne devrait plus exister. Une nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des messages "même si la batterie de leur téléphone est à plat", assure la filiale de Facebook. Dans un premier temps, la nouvelle fonctionnalité sera déployée en phase bêta pour un "petit groupe d'utilisateurs", et l'équipe prévoit d'améliorer les performances et d'ajouter des fonctionnalités avant de l'activer pour tout le monde, précise WhatsApp, relayé par la BBC. Aucune date n'a été avancée pour le moment.

Cette nouveauté était demandée depuis longtemps par les utilisateurs de l'application, au nombre de deux milliards. Si ce changement nécessite de "repenser" la conception du logiciel de WhatsApp, son cryptage de bout en bout fonctionnera toujours sous ce nouveau système.